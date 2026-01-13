A- A+

ARRECADAÇÃO Susep: seguradoras arrecadam R$ 376,17 bi entre janeiro e novembro de 2025 Nos 11 meses de 2025, as indenizações, resgastes, benefícios e sorteios somaram R$ 243,01 bilhões

O setor de seguros arrecadou R$ 376,17 bilhões entre janeiro e novembro do ano passado, um decréscimo de 4,67% em relação a igual período de 2024, segundo o boletim mensal divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) nesta terça-feira, 13.

Nos 11 meses de 2025, as indenizações, resgastes, benefícios e sorteios somaram R$ 243,01 bilhões, um aumento de 9,68% no confronto anual.

Os seguros de danos e de pessoas (excluindo o VGBL) tiveram receita acumulada de R$ 202,28 bilhões, um crescimento nominal de 7,28% na mesma base comparativa.

Os produtos de acumulação, referentes à previdência privada, arrecadaram R$ 142,58 bilhões no ano até novembro, um tombo nominal de 19,42% ante o mesmo intervalo de 2024.

O segmento tem sido duramente penalizado pelas mudanças nas regras de IOF, com incidência de alíquota de 5% sobre aportes em planos VGBL superiores a R$ 300 mil em 2025 e maiores que R$ 600 mil em 2026.



Veja também