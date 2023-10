A- A+

mundo Suspensão de sanções à Venezuela pode elevar produção de petróleo no país em 25% e alterar mercado Decisão do governo Biden, ainda que temporária, permitirá que o país latino-americano aumente os embarques de óleo bruto venezuelano para os EUA e para Europa

A retomada das exportações de petróleo venezuelano depois que o governo dos Estados Unidos suspendeu temporariamente as sanções, impostas em 2019, marcará mais uma grande mudança nos fluxos globais de petróleo bruto nos últimos dois anos. A grande reversão sinaliza que o setor do país latino-americano está prestes a bombear mais 200 mil barris de petróleo bruto por dia - um salto de aproximadamente 25% na produção.

Esse número, uma perspectiva consensual entre vários analistas, baseia-se na suposição de que as sanções serão na maioria eliminadas. Por enquanto, o alívio é temporário: uma licença de seis meses que autoriza transações envolvendo o setor de petróleo e gás na Venezuela.

Ainda assim, trata-se de um grande passo que permitirá que as entidades americanas comprem petróleo do país pela primeira vez em anos e tornará suas remessas mais palatáveis para o comércio global, em geral.

A decisão do governo Biden de flexibilizar temporariamente as sanções é provável que aumente os embarques de petróleo bruto venezuelano para os EUA e para a Europa, ao mesmo tempo, em que reduz algumas entregas do Canadá, México e Colômbia. Isso também significa que menos cargas do país latino-americano farão a longa jornada até a China, atualmente o principal destino do petróleo venezuelano.

Na quarta-feira (16), o governo Biden suspendeu as sanções à produção venezuelana de petróleo, gás natural e ouro. A medida, que não chegou a desfazer uma proibição de fato das importações de petróleo do país pelos EUA, é temporária e depende de promessas de realização de eleições livres no próximo ano.

Espera-se que as exportações para os EUA aumentem em relação ao nível diário atual de aproximadamente 116 mil barris para saciar as refinarias da Costa do Golfo, especialmente projetadas para processar o tipo de petróleo pesado e denso que a Venezuela produz.

Antes da imposição das sanções em 2019, os EUA importavam uma média de meio milhão de barris diários do membro fundador da OPEP e a Venezuela era a principal fonte de petróleo para os fabricantes de combustível da Costa do Golfo.

O alívio das sanções ocorre em um momento em que os suprimentos globais de petróleo se tornaram mais restritos, principalmente para os tipos de petróleo bruto semelhantes ao petróleo pesado venezuelano, depois que a Arábia Saudita e seus aliados limitaram as exportações.

As cargas adicionais também atingirão a água, já que as margens de produção dos chamados destilados estão aumentando. O prêmio para a produção de diesel - que é especialmente abundante em petróleo pesado - aumentou para US$ 44 por barril em relação ao preço do petróleo de referência dos Estados Unidos, o West Texas Intermediate (WTI).

"O escopo do pacote de flexibilização das sanções foi surpreendentemente abrangente, levantando efetivamente a maioria das restrições ao setor petrolífero. O impacto imediato deve ser um aumento das exportações de petróleo bruto da Venezuela para os EUA e de produtos petrolíferos dos EUA, incluindo diluentes, para a Venezuela" disse Fernando Ferreira, diretor de risco geopolítico da Rapidan Energy Advisors LLC.

Os diluentes são componentes leves do petróleo bruto misturados ao petróleo bruto pesado para que ele possa fluir nos oleodutos e nos navios-tanque.

Refinarias dos EUA ansiosas por petróleo venezuelano

As refinarias dos EUA parecem ansiosas para adquirir mais petróleo venezuelano. Depois que o governo Biden permitiu que a Chevron retomasse a produção de petróleo na Venezuela no fim do ano passado, vários fabricantes de combustíveis reiniciaram as compras, incluindo a Valero Energy. A exceção notável foi a Citgo Petroleum, o braço de refino dos EUA da Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), controlada pelo Estado, que comprava cerca de 180 mil barris por dia há cinco anos.

Procurada pela Bloomberg, a Citgo se recusou a comentar tais informações. A TotalEnergies e a Motiva Enterprises LLC, de propriedade saudita, antigas compradoras ativas de petróleo venezuelano para suas operações de refino nos EUA, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A Eni Spa, da Itália, disse que a flexibilização temporária das sanções aumentará "a flexibilidade e a eficácia das atividades de cobrança de dívidas".

O desafio para a PDVSA será o declínio da qualidade do petróleo que está colhendo, de acordo com traders que falaram sob condição de anonimato. O alto teor de água e sal, que pode danificar as tubulações de aço, limita as quantidades que algumas refinarias podem processar.

Quando as sanções foram impostas, o petróleo venezuelano foi rapidamente substituído por pesados suprimentos canadenses, mexicanos e colombianos que as refinarias, por sua vez, descobriram ser mais estáveis e homogêneos do que o petróleo bruto venezuelano.

As empresas americanas ainda precisarão ser cuidadosas e evitar fazer negócios com empreendimentos que envolvam entidades russas, como o projeto Petromonagas, que é de propriedade parcial da Roszarubezhneft. A Petromonagas está produzindo atualmente 89 mil barris por dia de petróleo Merey 16, usando principalmente diluentes importados do Irã.

