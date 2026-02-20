A- A+

tarifaço Suspensão de tarifas dos EUA: efeito imediato é favorável ao Brasil, diz Haddad Ministro da Fazenda destacou conduta "diplomaticamente correta" do Brasil em negociações bilaterais com os EUA relativas ao tarifaço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avalia que a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de suspender a aplicação de tarifas recíprocas globais pelo governo de Donald Trump terá efeito favorável para o Brasil.

— O efeito imediato, evidentemente, é favorável aos países que foram sancionados — afirmou Haddad, que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem à Índia.

O ministro destacou que, desde o início do tarifaço americano, o Brasil se comportou "diplomaticamente da maneira mais correta":

— Acreditou no diálogo, acreditou na disputa pelos canais competentes. Na contestação pelos canais competentes. Tanto na OMC quanto no judiciário americano. Estabeleceu uma relação diplomática, uma conversa direta para falar de temas relevantes — explicou. — Então, o Brasil, do ponto de vista da sua relação bilateral, ele agiu de uma forma impecável. Essa é a verdade.

