SUVs de luxo: conheça os novos lançamentos da Ferrari, Audi e Porsche

Com o lançamento do novo modelo Purosangue no ano passado, a Ferrari entrou pela primeira no mundo dos SUVs. Mesmo assim, a marca italiana é uma novata no mercado dos utilitários de luxo e compete com gigantes do setor, como a Audi e a Porsche.

Conheça a Ferrari Purosangue, o Audi RS Q8 e a Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, SUVs de luxo com iguais medidas de alta performance e conforto:

Ferrari Purosangue



Ferrari Purosangue - exterior — Foto: Ferrari

A Ferrari é conhecida por produzir carros esportivos e de corrida com a meticulosidade de um artesão. Em setembro do ano passado, a fabricante italiana surpreendeu com o lançamento de seu primeiro SUV.

Com motor V12 de 725 cv e linhas elegantes, a Ferrari Purosangue ainda carrega o DNA do 'cavalo saltitante' . Ela chegou ao Brasil com o modesto preço de R$7,5 milhões, e clientes enfrentam uma fila mundial de até dois anos, dependendo do grau de personalização.

O nome Purosangue, segundo a empresa, é inspirado no cavalgar de cavalos de raças nobres, notável pela performance, prazer e conforto. Esse é o primeio carro da marca a ter quatro assentos e quatro portas, cada qual com detalhes luxuosos. Os bancos são aquecidos, e podem dobrar para aumentar o espeço interno, enquanto as portas dos passageiros têm dobradiças na parte traseira.

O interior é descrito como um 'lounge' luxuoso, onde as cores, texturas e geometria são feitas para emular os carros GT mais avançados. O espaço interno é dividido em quatro áreas distintas para dar a sensação de que cada passageiro tem sua própria cabine. Além disso, o copiloto tem uma tela interativa de 10 polegadas para compartilhar a experiência de pilotar essa maquina.

Audi RS Q8



Audi RS Q8 - exterior — Foto: Audi

Diferente da Ferrari, a Audi já está no mercado de SUVs há alguns anos, principalmente com os veículos da linha Q. O carro mais moderno da marca na categoria é o RS Q8.

"Sofisticado como um coupé e versátil como um grande SUV" é a descrição usada no site da empresa. O veículo fica um pouco atrás da Ferrari em potência, com motor V8 TFSI 4.0 de 600cv e torque de 800nm, mas compensa no espaço interno, equipado com luz costumizável e teto solar.

Ao ir de 0 a 100km/h em 3,8 segundos, o piloto conta com Controle de cruzeiro adaptativo, câmera 360º, smartphone interface e display digital de 12,3 polegadas. Todo esse pacote é disponível no Brasil por cerca de R$1 milhão.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid



Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid - exterior — Foto: Porsche

A Cayenne já é um nome conhecido dos fãs de carros. Elegante e espaçoso, o modelo icônico ganhou um novo motor biturbo V8 4.0 de 730cv que rivaliza seu rival italiano. Para alimentar esse novo pacote, o chassi conta com entradas de ar frontais mais amplas e duas saídas de escape de aço inoxidável.

O veículo também conta com o sistema de suspensão PASM, que "regula ativa e continuamente a força de amortecimento – para reduzir os movimentos da carroceria – e, assim, garante mais conforto com maior dinâmica".

Praticamente todos os aspectos do carro podem ser ajustados para desempenho máximo com o pacote Sport Chrono, incluindo capacidade de afinição ainda mais esportiva do chassi, do motor e da transmissão. O sistema pode ser controlado pelo display touch do lado do motorista.

E se quiser dar aquele boost, basta apertar o botão Sport Response para desempenho máximo de direção por cerca de 20 segundos. O pacote custa aos brasileiros cerca de R$800 mil.

