falência SVB Financial, empresa que era a dona do banco SVB, pede proteção judicial contra falência Objetivo é proteger ativos que estão fora do escopo do socorro do governo

A ex-controladora do Silicon Valley Bank (SVB) entrou com pedido de proteção judicial contra falência uma semana depois que uma corrida aos depósitos do banco levou os reguladores americanos a intervirem na instituição financeira.

O SVB Financial Group listou ativos e passivos de até US$ 10 bilhões cada em uma petição do Capítulo 11 apresentada em Nova York. A corretora SVB Securities e o braço de capital de risco SVB Capital não estão incluídos no processo, de acordo com um comunicado.

Como o Silicon Valley Bank era um banco comercial credenciado pela Califórnia e parte do sistema do Federal Reserve, ele não é elegível para falência e, em vez disso, caiu na concordata da Federal Deposit Insurance Corp. Sua antiga controladora, no entanto, é elegível a fim de proteger seus ativos remanescentes e trabalhar para pagar os credores, incluindo detentores de títulos.

A SVB “acredita” que tem cerca de US$ 2,2 bilhões em liquidez e conta seu patrimônio na SVB Capital e na SVB Securities entre seus ativos, de acordo com o comunicado. Ela deve aos detentores de títulos cerca de US$ 3,3 bilhões.

