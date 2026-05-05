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Bebidas Taberna francesa deverá cessar a comercialização da sua cerveja 'John Lemon' Diante da impossibilidade de comercializar o "John Lemon", Picard inventou em rebatizá-la como "Jaune [Loira] Lemon", mas os advogados holandeses responderam que "parecia demais com 'John'"

Uma empresa francesa terá de interromper o transporte de sua cerveja "John Lemon" a partir de 1º de julho, após uma notificação em nome de Yoko Ono, informada nesta terça-feira (5) o proprietário à AFP.

Em março, e em nome de Yoko Ono, um escritório de advogados dos Países Baixos notificou uma cervejaria para que cessasse a comercialização da "John Lemon", sob ameaça de ter de pagar uma multa à administradora patrimonial do cantor.

Com relação às multas, “havia valores que mencionavam 100 mil euros [cerca de 575 mil dólares], e entre 150 e 1.000 euros diários de sanção [entre 867 e 5.453 reais] se não fizéssemos o que pediam”, disse o proprietário do bar, Aurélien Picard.

“Resumindo, projetamos que retiraremos todos os nossos produtos e interrompêssemos imediatamente a divulgação da marca, que estava protegida”, relatou.

Por fim, após uma troca de correspondências, Picard conseguiu autorização para vender as 5.000 garrafas em estoque até 1º de julho.

Picard afirmou que a empresa tem apenas dois funcionários e vende entre 50.000 e 80.000 garrafas por ano.

O cervejeiro contorno que há cinco anos procurava um nome para uma cerveja clara com gengibre e limão "e pensamos que John Lemon soava bem".

“Somos uma cervejaria que existe há dez anos e fazemos jogos de palavras com os nomes das nossas cervejas”, explicou.

O catálogo da empresa inclui uma cerveja "loira aromatizada" chamada Jean-Gol Potier, em alusão ao célebre estilista.

Diante da impossibilidade de comercializar o "John Lemon", Picard inventou em rebatizá-la como "Jaune [Loira] Lemon", mas os advogados holandeses responderam que "parecia demais com 'John'".

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