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Bebidas

Taberna francesa deverá cessar a comercialização da sua cerveja 'John Lemon'

Diante da impossibilidade de comercializar o "John Lemon", Picard inventou em rebatizá-la como "Jaune [Loira] Lemon", mas os advogados holandeses responderam que "parecia demais com 'John'"

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Esta fotografia, tirada em Bannalec, no oeste da França, em 5 de maio de 2026, mostra garrafas de uma cerveja chamada "John Lemon", um trocadilho com o músico britânico John Lennon, na cervejaria "Brasserie de l'imprimerie"Esta fotografia, tirada em Bannalec, no oeste da França, em 5 de maio de 2026, mostra garrafas de uma cerveja chamada "John Lemon", um trocadilho com o músico britânico John Lennon, na cervejaria "Brasserie de l'imprimerie" - Foto: Fred Tanneau / AFP

Uma empresa francesa terá de interromper o transporte de sua cerveja "John Lemon" a partir de 1º de julho, após uma notificação em nome de Yoko Ono, informada nesta terça-feira (5) o proprietário à AFP.

Em março, e em nome de Yoko Ono, um escritório de advogados dos Países Baixos notificou uma cervejaria para que cessasse a comercialização da "John Lemon", sob ameaça de ter de pagar uma multa à administradora patrimonial do cantor.

Com relação às multas, “havia valores que mencionavam 100 mil euros [cerca de 575 mil dólares], e entre 150 e 1.000 euros diários de sanção [entre 867 e 5.453 reais] se não fizéssemos o que pediam”, disse o proprietário do bar, Aurélien Picard.

“Resumindo, projetamos que retiraremos todos os nossos produtos e interrompêssemos imediatamente a divulgação da marca, que estava protegida”, relatou.

Por fim, após uma troca de correspondências, Picard conseguiu autorização para vender as 5.000 garrafas em estoque até 1º de julho.

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Picard afirmou que a empresa tem apenas dois funcionários e vende entre 50.000 e 80.000 garrafas por ano.

O cervejeiro contorno que há cinco anos procurava um nome para uma cerveja clara com gengibre e limão "e pensamos que John Lemon soava bem".

“Somos uma cervejaria que existe há dez anos e fazemos jogos de palavras com os nomes das nossas cervejas”, explicou.

O catálogo da empresa inclui uma cerveja "loira aromatizada" chamada Jean-Gol Potier, em alusão ao célebre estilista.

Diante da impossibilidade de comercializar o "John Lemon", Picard inventou em rebatizá-la como "Jaune [Loira] Lemon", mas os advogados holandeses responderam que "parecia demais com 'John'".

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