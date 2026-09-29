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Internacional Taiwan diz que vendas de armas dos EUA seguem inalteradas; pacote de US$ 14 bi segue suspenso China tem pressionado Washington para suspender essas vendas, especialmente durante uma cúpula realizada em maio, em Pequim, entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping

O ministro da Defesa de Taiwan afirmou nesta terça-feira (29) que as vendas de armas já existentes dos Estados Unidos à ilha permanecem inalteradas e que Taipé continua em negociações com Washington sobre acordos individuais. Um pacote recorde de US$ 14 bilhões em armamentos, no entanto, segue paralisado.

As declarações ocorrem em meio a preocupações crescentes de que o presidente Donald Trump possa interromper as vendas de armas a Taiwan. A China tem pressionado Washington para suspender essas vendas, especialmente durante uma cúpula realizada em maio, em Pequim, entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. Os Estados Unidos suspenderam o acordo de US$ 14 bilhões após esse encontro.

"Quanto às vendas de armas, estamos em discussões contínuas com os americanos sobre isso", afirmou o ministro da Defesa de Taiwan, Wellington Koo, a jornalistas em frente ao Yuan Legislativo, em Taipé. "Não recebemos qualquer notificação de mudanças nas vendas ou em nossa cooperação."

Koo disse ter recebido garantias do lado americano de que a política dos EUA em relação à ilha permanece inalterada.

O ministro também afirmou que 66 caças avançados F-16V chegaram a uma etapa da produção em que estão prontos para entrega. Segundo a imprensa local, as aeronaves destinadas a Taiwan deveriam ter sido entregues em 2024, mas o projeto sofreu atrasos devido à pandemia e a problemas na linha de produção.

As vendas de armas dos EUA a Taiwan são uma importante fonte de tensão entre Pequim e Washington porque a China reivindica a ilha como parte de seu território. Embora os Estados Unidos não reconheçam formalmente Taiwan como país, são seu principal aliado informal e estão obrigados por lei a garantir que a ilha tenha capacidade de se defender.

Taiwan afirma que compra armas para se proteger em caso de uma invasão chinesa. O Exército de Libertação Popular da China envia caças e navios em direção à ilha quase diariamente.

Analistas disseram esperar que as vendas de armas americanas continuem, embora possa haver uma pausa no curto prazo.

"Há mais duas cúpulas entre Estados Unidos e China previstas para este ano, então acredito que nenhum dos lados realmente queira romper as relações, e a questão de Taiwan será deixada temporariamente de lado", afirmou Ma Chun-wei, professor da Universidade Tamkang. Ainda assim, disse ele, Taiwan continua sendo fundamental do ponto de vista da segurança e "as vendas de armas a Taiwan continuarão sendo inevitáveis daqui para frente". Fonte: Associated Press.



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