A- A+

TECNOLOGIA Taiwan promete dar cerca de R$ 1,6 mil a cada pessoa após boom da inteligência artificial Presidente chama pagamento previsto para 2027 de 'dividendo da IA'; economia deve crescer 11,05% neste ano

O presidente de Taiwan, William Lai Ching-te, anunciou que pretende distribuir 10 mil dólares taiwaneses em dinheiro para cada pessoa em 2027, em uma tentativa de compartilhar com a população os ganhos do forte crescimento econômico impulsionado pela inteligência artificial e pela indústria de semicondutores. O valor equivale a cerca de R$ 1,6 mil.

A proposta faz parte do projeto de orçamento do governo central para o próximo ano e prevê a destinação de 235,7 bilhões de dólares taiwaneses para financiar os pagamentos. Lai afirmou que o objetivo é permitir que o chamado "dividendo da IA" seja compartilhado por toda a população. O plano ainda depende da aprovação do Parlamento, onde a oposição detém maioria.

— Como utilizar esses 10 mil dólares cabe a cada pessoa e a cada família — afirmou Lai. Segundo o presidente, o dinheiro poderá ser usado para despesas como educação dos filhos, cuidados com idosos e custos domésticos ou simplesmente para aumentar o consumo e movimentar o comércio local.





O anúncio ocorre em meio a uma aceleração expressiva da economia taiwanesa. A previsão oficial para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 foi elevada para 11,05%, o que, se confirmado, representará o melhor resultado do país em 39 anos. No primeiro semestre, a economia avançou 14,15%, desempenho mais forte para o período em cinco décadas.

O desempenho é atribuído principalmente ao aumento da demanda global por inteligência artificial, computação de alto desempenho e serviços em nuvem. Taiwan ocupa posição central nessa cadeia por abrigar empresas como a TSMC, maior fabricante mundial de semicondutores avançados, além da Foxconn, uma das maiores produtoras de eletrônicos e servidores destinados à IA.

Lai afirmou que o governo pretende incluir os pagamentos sem elevar a dívida pública. O orçamento prevê equilíbrio entre receitas e despesas, mesmo depois da inclusão da nova despesa.

Taiwan já havia adotado uma medida semelhante em 2025, quando distribuiu 10 mil dólares taiwaneses em dinheiro em meio aos efeitos da inflação e das tarifas americanas. Na ocasião, cidadãos taiwaneses, residentes estrangeiros permanentes e determinados cônjuges estrangeiros puderam receber o benefício. As regras de elegibilidade para o novo pagamento ainda não foram detalhadas.

A iniciativa, porém, também entrou no debate político. O Kuomintang (KMT), principal partido de oposição, criticou a decisão e acusou o governo de mudar de posição sobre o pagamento direto à população.

Veja também