TAP anuncia expansão da rota Recife-Lisboa para 10 voos semanais a partir de março de 2024

Com mais três voos semanais a partir de 31 de março de 2024, o Recife terá 10 conexões com Lisboa, segundo anunciou a TAP. Esse será o maior incremento de voos da companhia aérea portuguesa em todo o Brasil.

Segundo a TAP, além do Recife haverá novos voos de Lisboa de e para oito capitais brasileiras. O Rio de Janeiro cresce de dez para 12 rotas semanais. São Paulo, Belém, Brasília, Natal, Maceió, Porto Alegre e Salvador também terão mais um voo semanal de e para Portugal.

O secretário estadual de Turismo e Lazer, Daniel Coelho, acredita que esse reforço reitera a recuperação e ascensão da atividade turística em Pernambuco.

"Os turistas europeus procuram Pernambuco para aproveitar nossas belezas naturais e nossa rica cultura, nosso litoral, que tem as melhores praias do País. Por isso a sensibilidade da TAP em ampliar a frequência de voos. Estamos preparados para receber esses turistas, esperando que eles aproveitem ao máximo nossos atrativos e queiram voltar em outras oportunidades", avaliou.

Para o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, a ação é de extrema relevância para o Estado. "O aumento da malha aérea da TAP nesse período reforça a importância de Pernambuco para Portugal. Essa parceria tem mais de 50 anos e com esse reforço vamos conseguir trazer mais turistas europeus para o Estado, uma vez que ela facilita a conexão aérea com a Europa", reforçou.

"Essa movimentação resulta em novos postos de trabalho na cadeia turística, ampliando o comércio e gerando renda, trazendo bons resultados para a nossa economia", completou Loyo.

Campanha de verão

A alta estação em Pernambuco atrai pelo seu patrimônio natural, como reforça a campanha do Governo do Estado, com o slogan “Viva um verão naturalmente incrível”. As peças publicitárias têm como objetivo convidar os turistas de outros estados a passar os dias mais quentes do ano em terras e águas pernambucanas.

Além dos estados, a campanha também tem foco nos países vizinhos, que são estratégicos para a promoção dos nossos destinos e têm sido importantes para a retomada do turismo. Por isso, com veiculação em seis aeroportos do Brasil e em 10 rodovias e painéis de led em Brasília. A campanha também terá espaço na Argentina, origem da maioria dos nossos visitantes estrangeiros, e no Uruguai.

A previsão para o período entre os meses de setembro de 2023 e fevereiro de 2024 é de um aumento de 17,55% na malha aérea. Em números, quer dizer que são previstos para a próxima temporada, 20.316 voos, entre pousos e decolagens, contra 17.283 voos previstos no mesmo período dos anos de 2022 e 2023. Os dados foram levantados pelo Setor de Pesquisas da Secretaria de Turismo e Lazer e Empetur.



