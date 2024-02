TAP reforça suas operações em Pernambuco

A- A+

A companhia aérea TAP reforçou sua operação no País e anunciou 96 voos semanais entre o Brasil e Portugal no pico do verão europeu. Serão mais 16 do que os 80 voos por semana operados no verão passado. No Recife serão cerca de 13 voos operados semanalmente pela TAP.

Para o Canadá, foram adicionados mais quatro voos semanais para a cidade de Toronto, passando a operar um total de 14 voos. A companhia também aumentou as operações entre Lisboa e Montreal, agora serão seis voos por semana.

Nos Estados Unidos, serão dois voos por dia para Washington, mais quatro por semana do que no verão do ano passado. Já entre Lisboa e San Francisco, a oferta aumentou de cinco para seis voos semanais.

No total, a TAP irá ofertar 77 voos por semana entre Portugal e os Estados Unidos, cinco a mais em comparação com o mesmo período do ano passado e 20 voos semanais para o Canadá, mais cinco do que no verão de 2023.

Em relação ao continente americano, a TAP vai realizar três voos por semana entre Lisboa e Caracas. A novidade é que um dos voos fará escala na cidade de Funchal, para maior conveniência de todos os passageiros nesta rota com destino ou origem na Madeira.

A TAP também retoma a sua operação sazonal para destinos como Porto Santo, Alicante, Ibiza, Menorca, Palma de Maiorca e Nápoles. O aumento das operações da companhia é devido a reorganização da rede de destinos, da otimização da frota disponível e evolução no trabalho de Manutenção e Engenharia das aeronaves.

