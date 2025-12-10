A- A+

FORBES Tarciana Medeiros, do BB, é listada pela Forbes entre as 100 mulheres mais poderosas do mundo A presidente é a única brasileira na lista e ocupa a 18ª posição no ranking

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, foi nomeada pela Forbes como uma das 100 Mulheres Mais Poderosas do Mundo em 2025. Ela está na lista pelo terceiro ano consecutivo.

Tarciana é a única brasileira na lista e ocupa a 18ª posição no ranking. No topo do ranking, estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e a recém-eleita primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi.

"Esse reconhecimento vai pra todos os meus colegas e parceiros que transformam em realidade as estratégias e ações do BB", afirma a presidente do BB, em nota. "É uma homenagem que carrega muita dedicação, esforço, representatividade e gratidão. Me emociona ainda pensar no impacto que essa indicação pode ter. Saber que eu posso ajudar a abrir caminhos e mostrar que sonhos são possíveis é o que realmente dá sentido a tudo isso."

