Economia

Tarcísio fala sobre fraudes no ICMS e promete 'punição rigorosa' e 'mão pesada' para envolvidos

Esquema com créditos do ICMS levou a detenção de dono da Ultrafarma e de diretor da Fast Shop

Governador Tarcísio de Freitas Governador Tarcísio de Freitas  - Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), falou pela primeira vez sobre o esquema de fraudes com créditos do ICMS na Secretaria da Fazenda do estado.

Durante evento em Sorocaba, nesta sexta-feira (15), o mandatário falou em "punição rigorosa" para os que estiveram envolvidos em ilegalidades.

Segundo o Ministério Público, a investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC) identificou um grupo criminoso responsável por favorecer empresas do setor varejista em troca de vantagens tributárias indevidas.

O dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mário Otávio Gomes, chegaram a ser presos por participação no esquema, mas foram soltos nesta sexta-feira (15). Além dessas empresas, o MP também investiga se OXXO e Kalunga foram beneficiados.

— Agora é redesenhar processos, investir em tecnologia, partir para a punição rigorosa dos agentes em todas as esferas, na esfera administrativa, cível, penal, e partir para cima dos bens daqueles que lesionaram o estado de São Paulo para isso não passe impune, eles vão sentir a mão pesada do Estado para servir de exemplo — disse o governador.

Ele também frisou que o esquema teria começado em 2021, antes do início da gestão Tarcísio, em 2023. Nesta sexta, O GLOBO mostrou que o governador determinou uma série de medidas para evitar novo casos do tipo na Fazenda.

Entre elas estão a reestruturação na área em que se apuram as irregularidades, a imediata ação do Grupo de Atuação Especial para Recuperação Fiscal da Procuradoria Geral do Estado (Gaerfis) e a criação de ferramentas para a detecção de inconformidades de processos da Sefaz.

