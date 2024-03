Tarcísio: Haddad disse que fará apresentação sobre dívida de Estados na semana que vem a Lula

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 13, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se comprometeu a fazer uma apresentação sobre a dívida dos Estados na semana que vem ao presidente da Repúblicam, Luiz Inácio Lula da Silva, o que deverá resultar em um projeto de lei complementar sobre o tema.

"A partir do 'ok' do aval do presidente, ele (Haddad) chamaria os Estados então para conversar, para tentar fazer o acordo, ajustar o que tem que ajustar num período de 60 dias e, após isso, fazer o envio ainda no primeiro semestre de um projeto de complementar ao Congresso", disse o governador após reunião na sede da Fazenda.