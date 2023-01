Tarcísio prevê privatização da Sabesp até 2024

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PP), acredita que a privatização da Sabesp deverá ser concluída até o fim de 2024. Ele disse que os estudos para a privatização da companhia de água e esgoto já devem começar “imediatamente” e que tem conversado com investidores locais e externos sobre o tema.

- Nós acreditamos que a Sabesp deverá seguir o mesmo modelo da Eletrobras - afirmou.

Ministro da Infraestrutura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas disse que abriu diálogos com o governo Luiz Inácio Lula da Silva e que “a relação com Brasília é republicana, como sempre disse que iria ser.”

Para ele, o governo do Estado de São Paulo tem de conversar com o governo federal.

Com uma agenda de reuniões com iniciativa privada em Davos, o governador se reuniu hoje com Ilan Goldfajn, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), instituição com a qual está negociando a emissão de “green bonds” para financiar projetos ambientais.

Hospedado no mesmo hotel que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador encontrou na tarde de hoje o petista no hall do SunStar, em Davos. O encontro entre os dois foi cordial, com tapinhas nas costas e troca de gentilezas. “Seu dia foi cheio?”, disse um. “O meu também”, disse outro.

