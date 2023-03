Tarcísio quase destrói martelo da Bolsa após leilão de trecho do Rodoanel e viraliza

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, encerrou o leilão de concessão do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas de São Paulo, nesta terça-feira (14), com uma série de marteladas no símbolo da B3, na capital paulista. O gesto, com força excessiva, viralizou nas redes sociais.

O próprio Tarcísio compartilhou as imagens das marteladas. Na véspera, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) havia suspendido uma liminar concedida para a Associação Brasileira de Usuários de Rodovias Sob Concessão (Usuvias) para impedir o leilão.

"Que felicidade que o primeiro martelo batido como governador seja para tirar do papel uma obra tão emblemática como essa. Serão 44 km, 15 mil empregos e R$3,4 bi em investimentos. Esse é o primeiro de muitos. Não dá mais pra admitir obra parada. E nós vamos concluir o Rodoanel", escreveu o governador.

— Não preciso dizer que estava com saudades de fazer leilão e começamos com o pé direito — disse Freitas, que afirmou que já está acostumado com liminares para impedir as concessões. — Não vamos permitir que ninguém tumultue o processo de concessões do Estado de SP. Não queremos deixar obra inacabada — afirmou o governador, que espera que a obra esteja pronta em 2026.

A Via Appia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, gerido pela Starboard Asset, venceu o leilão de concessão do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas de São Paulo. Serão R$ 3,4 bilhões de investimento ao longo dos 31 anos de concessão.

O vencedor ofereceu 100% de desconto sobre as contraprestações a serem pagas pelo governo (no máximo de R$ 51 milhões) e 23,10% sobre o aporte público a ser feito (máximo de R$ 1,45 bilhão).

Na prática, o lance que fez a Starboard vencer equivale a R$ 200 milhões. O critério de seleção foi o maior desconto sobre as contraprestações anuais e sobre o aporte público. A Starboard derrotou o Consórcio Infraestrutura SP, da Equipav, que ofereceu descontos de 100% e 5,11%, respectivamente.

Também fizeram propostas de desconto sobre as contraprestações o Consórcio SP Flow, que tinha a XP como líder, e a espanhola Acciona. Mas ambos não passaram para a fase seguinte. A empresa vencedora, que atua em reestruturação de negócios em dificuldade, terá que concluir a construção e operar os 44 quilômetros dessa parte da rodovia por 31 anos.

O trecho concedido vai da avenida Raimundo Pereira Magalhães, em Perus (zona norte) até a rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (Grande São Paulo). São três a quatro faixas por sentido e sete túneis duplos passando pelos municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá.

O projeto deve gerar mais de 15 mil empregos e reduzir a circulação de 18 mil caminhões na capital, segundo o governo. O preço do pedágio previsto neste trecho é de 14 centavos por quilometro rodado, que deve totalizar R$ 6,50.

O Trecho Norte foi oferecido através de uma Parceria Público Privada (PPP). O Estado se dispôs a entrar com cerca de R$ 1,4 bilhão do total. Com o desconto ofertado pela Starboard o governo vai aportar R$ 1,1 bilhão.

Há pelo menos dez anos, o governo de São Paulo vem tentando concluir o Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas, o único que ainda falta para fechar o Anel Viário de 176 quilômetros, que foi concebido em 1998 para desafogar o trânsito da capital paulista.

O Rodoanel conecta dez 10 rodovias estaduais ou federais que passam pela Grande São Paulo. Assim, cria uma rota alternativa que evita que caminhões ou veículos vindos do interior do estado com destino ao porto de Santos, por exemplo, circulem pelas vias urbanas da região metropolitana e pela capital.

