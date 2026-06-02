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Tarifaço Tarcísio vê risco para empregos e empresas com nova tarifa proposta pelos EUA Em entrevista à CNN, o governador de São Paulo disse que cabe ao governo federal negociar com a gestão de Donald Trump para preservar os interesses nacionais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a possibilidade de os Estados Unidos ampliarem tarifas sobre produtos brasileiros representa uma ameaça para empresas e empregos no país.

Em entrevista à CNN Brasil nesta terça-feira, ele afirmou também que cabe ao governo federal conduzir as negociações para defender os interesses nacionais.

A declaração foi feita após o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) propor a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros.

“A possibilidade de nova taxação com base na investigação aberta no ano passado, com base na Seção 301, representa mais um risco para os empregos e empresas brasileiras”, disse o governador.

Ele continuou:

“Caberá à diplomacia brasileira, sob orientação do governo federal, entender os objetivos e interesses que estão por trás da medida e conduzir a negociação para preservar o interesse nacional”.

Segundo Tarcísio, uma eventual elevação das tarifas teria impacto direto sobre setores como o agronegócio e a indústria, pressionando preços e diminuindo o fluxo de exportações.

Mais cedo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) manifestou preocupação com a medida. A entidade informou que continuará atuando junto às autoridades brasileiras e americanas para tentar reverter as medidas propostas ou, ao menos, reduzir seus impactos sobre a indústria nacional.

“A diplomacia empresarial cumpriu um papel relevante na negociação das exclusões de uma lista de produtos até aqui. Neste momento, no entanto, é fundamental uma atuação rápida e firme do governo brasileiro para evitar a confirmação de prejuízos graves às exportações do país antes da decisão final, esperada para julho”, disse Paulo Skaf, presidente da Fiesp, em nota.

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