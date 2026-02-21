Tarcísio volta a afirmar que São Paulo se beneficiará da reforma tributária

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a dizer que o Estado será muito beneficiado pela reforma tributária e minimizou o impacto da redução da arrecadação pelo ICMS sobre os combustíveis, maior fonte de recursos dos Estados, com a substituição do imposto pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) na entrada em vigor da reforma tributária.



Durante a semana, a Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) alertou para o impacto que mudanças feitas pelo governo Bolsonaro no sistema de recolhimento de ICMS, combinada com a entrada em vigor da reforma exerceria sobre as contas dos Estados.



Para Tarcísio, São Paulo só terá a ganhar, porque a reforma vai acabar com a guerra fiscal entre os Estados, que é, na avaliação dele, o que mais prejudica São Paulo.



"A reforma acaba com a guerra fiscal que e muito prejudicial para São Paulo", disse emendando que, com a mudança da tributação na ordem para o destino, o Estado tende a ganhar muito, já que é ao mesmo tempo grande exportador e importador.

