A- A+

Gás Natural Veicular Tarifa do Gás Natural Veicular (GNV) cai 14,8% em primeiro ajuste do ano Gás Natural Residencial, Comercial e Industrial caem 14,4%

A partir de hoje, a tarifa do Gás Natural Veicular (GNV) terá redução de 14,8%, de acordo com a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás). Para todos os outros segmentos (residencial, comercial e industrial), a redução será de 14,4%. O ajuste é o primeiro de 2023. A próximo revisão está programada para 1º de maio. O valor das tarifas é consequência do repasse do preço do produto vendido pela Petrobras, Shell e New Fortress, empresas que atendem a Copergás. O Sindicombustíveis diz que não é possível informar o preço ao consumidor, já que ele é determinado pela gestão de cada posto revendedor.



A recomposição tarifária foi autorizada pela resolução nº 228 da Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe), publicada no "Diário Oficial do Estado”, na edição de 28 de janeiro de 2023. De acordo com o presidente da Copergás, André Campos, a tarifa foi reduzida para ampliar a concorrência. “A Copergás buscou diversificar a sua carteira de supridores justamente para poder oferecer a possibilidade de maior competição e de redução no preço do combustível fornecido aos pernambucanos”, disse ele.

"A essa definição de novos supridores, unimos a estratégia de ampliar a rede de postos com o GNV para possibilitar mais alternativas aos motoristas. O GNV ainda tem muitas possibilidades como o seu uso por veículos pesados”, continuou André.

Efeitos na economia

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, o corte no preço ajudará a aquecer a economia do Estado. “Essa redução no preço possibilita que os diversos setores atendidos pela Copergás consigam melhores resultados. E esses efeitos positivos podem ser sentidos tanto no veículo que utiliza o GNV quanto nas indústrias e no setor de serviços”, explicou.



O Gás Natural Veicular (GNV) é utilizado por frotas de empresas, ônibus urbanos e interurbanos, veículos de carga, de serviço público, de táxis, de aplicativos e veículos particulares. O kit de gás torna o combustível opcional, pois com ele é possível trocar para gasolina. O GNV é apontado como econômico e ecologicamente correto, já que agride menos o meio ambiente. Segundo a Copergás, o gás natural pode reduzir em até 60% os gastos com combustível, por ser mais barato e de fácil manutenção.



“O gás deixa o carro bem mais econômico do que a gasolina ou diesel. Enquanto eu rodo 10 quilômetros com um litro de gasolina, eu rodo quase 20 quilômetros no gás. O GNV rende bem mais, além de não poluir e sujar o óleo do carro”, diz Alexandre Marques, concurseiro.



Kit de conversão

De acordo com dados do site oficial da Copergás, o gás é armazenado no veículo em cilindros que possuem uma chave para troca de combustível. O custo do kit de conversão oscila entre R$ 2.000,00 (kit de 2ª geração) e até R$ 5.000,00 (kit de 5ª geração).

Veja também

Crise Americanas encerra serviço de televendas