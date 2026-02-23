A- A+

Energia elétrica Tarifa Social de Energia: mais de 257 mil clientes ainda não atualizaram cadastro em Pernambuco A Neoenergia Pernambuco alerta que os clientes inscritos na tarifa social precisam atualizar os dados para continuar com o benefício, devido à nova regulamentação do governo federal

A Neoenergia Pernambuco alerta que os clientes inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) precisam atualizar os dados para continuar com o benefício, devido à nova regulamentação do governo federal. No estado, mais de 257 mil clientes ainda não atualizaram o cadastro e podem perder a gratuidade nos primeiros 80 kWh consumidos. O número representa 21,6% dos inscritos no programa em Pernambuco.

As novas regras do governo determinam que a titularidade da conta de energia deve estar no nome do responsável familiar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) ou do beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou de algum membro do mesmo grupo familiar cadastrado no CadÚnico.

Como atualizar os dados

Para continuar com a tarifa social, os clientes devem atualizar seus dados no CadÚnico, especialmente em casos de mudança de endereço ou na composição familiar, o que pode ser feito junto aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do município.

Para o público BPC/LOAS, a atualização do endereço deve ser realizada em uma agência do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Também é necessário solicitar a troca de titularidade da conta de energia, caso ela não esteja no nome de um dos beneficiários. A mudança pode ser realizada pelos canais digitais da Neoenergia Pernambuco (site e aplicativo) ou nas lojas de atendimento. É necessário apresentar documento de identificação e número da unidade consumidora.

"Os consumidores precisam estar atentos a essas mudanças e procurar nossas lojas de atendimento ou os nossos canais para fazer as atualizações necessárias", reiterou a supervisora comercial da Neoenergia Pernambuco, Raquel Miranda.

Direito

Atualmente, consumidores com gasto de até 80 kWh por mês têm direito à gratuidade total. Caso não regularizem a situação, as famílias podem passar a pagar cerca de R$ 80 por mês na conta de energia (ainda é preciso incluir o valor da Contribuição de Iluminação Pública, a depender das regras tributárias municipais).

A mudança do governo federal busca evitar fraudes e garantir que o benefício chegue a quem realmente tem direito. Com as novas exigências, qualquer inconsistência entre titularidade da conta e cadastro social pode levar à perda automática do benefício.

*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também