ECONOMIA Tarifaço: Bessent diz que cheques de US$ 2 mil propostos por Trump exigem aprovação do Congresso Segundo estimativas, o plano pode custar ao governo dos EUA o dobro do que está previsto para arrecadar em 2025

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que a proposta do presidente Donald Trump de enviar pagamentos de US$ 2.000 em dividendos aos cidadãos dos EUA por conta do tarifaço implantado sobre os produtos importados de outros países exigiria aprovação do Congresso.

“Vamos ver”, disse Bessent no programa Sunday Morning Futures da Fox News. “Precisamos de legislação para isso.”

Trump, que tem destacado os bilhões arrecadados em receita tarifária pelos EUA neste ano, tem falado sobre os cheques enquanto cresce a frustração pública com o custo de vida. Falando a repórteres no Air Force One na sexta-feira, Trump disse que os cheques seriam enviados em algum momento do próximo ano para “todos, exceto os ricos”.

“É muito dinheiro”, ele disse. “Mas arrecadamos muito dinheiro com tarifas. As tarifas nos permitem dar um dividendo.” Ele acrescentou que “também vamos reduzir a dívida”.

O plano pode custar ao governo dos EUA o dobro do que está previsto para arrecadar em 2025, segundo uma estimativa. O Comitê para um Orçamento Federal Responsável, um grupo fiscalizador centrista, calculou um custo preliminar de US$ 600 bilhões para a proposta, caso os dividendos fossem estruturados de forma semelhante aos pagamentos de estímulo do governo durante a pandemia de Covid.A receita líquida dos EUA com tarifas no ano fiscal até setembro totalizou US$ 195 bilhões, e muitos economistas projetam cerca de US$ 300 bilhões para o ano civil de 2025.

Bessent disse que os americanos devem começar a sentir mais alívio econômico no início do próximo ano, citando os cortes de impostos no projeto de lei de Trump aprovado no início deste ano.

“Portanto, eu esperaria que, nos dois primeiros trimestres, víssemos a curva da inflação cair e a curva de renda real acelerar substancialmente”, ele disse.

