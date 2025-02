Tarifaço de Trump deixa Elon Musk US$ 13,3 bilhões mais pobre

A- A+

O bilionário Elon Musk perdia, no início da tarde desta segunda-feira, 3,16% de sua fortuna, o equivalente a US$ 13,3 bilhões (aproximadamente R$ 78,5 bilhões) por conta da desvalorização das ações de sua fabricante de veículos, a Tesla. As informações são do ranking dos bilionários da Forbes.

Por volta do 12h20, as ações da montadora caíam 7,31%, aos US$ 375,03 em Nova York.

Fabricantes de veículos eram penalizadas mundo afora diante da tarifação de Trump aos vizinhos Canadá e México, além da China. Na Bolsa de Tóquio, a Toyota encerrou a segunda em queda de 5,01%, enquanto a Honda cedeu 7,2%. A Nissan, também japonesa, caiu 5,63%.

Na Europa, a Volkswagen caía 5,82% na Bolsa alemã de Frankfurt. Em Milão, a Stellantis, dona da Fiat, Jeep, Citröen e Peugeot, caía 6,16%.

Uma hora após a abertura das negociações em Nova York, os papéis da GM caíam 3,44%, enquanto os da Ford desvalorizavam 1,93%.

Ontem, o setor automobilístico se mostrou preocupado com a tarifação. Segundo cálculos de uma consultoria, os carros podem ficar R$ 18 mil mais caros para os americanos por conta da cobrança.

Ainda no domingo, a Volkswagen declarou que espera negociações para evitar um conflito comercial. Analistas apontam que a maioria dos carros da marca alemã vendidos nos EUA perderiam a competitividade caso as tarifas sejam impostas.

"Estamos avaliando potenciais efeitos na indústria automotiva e em nossa empresa como resultado das tarifas anunciadas. Confiamos em negociações construtivas entre os parceiros comerciais para garantir segurança no planejamento e estabilidade econômica, além de evitar um conflito comercial", afirmou a Volkswagen em um comunicado.

Veja também