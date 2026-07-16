Tarifaço de Trump é interferência externa indevida, diz ministro da Fazenda

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, classificou o tarifaço como intervenção externa indevida pelo governo dos Estados Unidos e disse que a medida tem por objetivo constranger o Brasil:

— A gente precisa colocar em pratos claros que se trata de uma interferência indevida. Essa interferência externa, seja ela política, econômica ou uma forma qualquer de constranger o Brasil, as famílias brasileiras, os empresários e os trabalhadores brasileiros — disse o ministro, acrescentando:

— A política econômica de um país é feita para os seus cidadãos não para atender a um secretário de Estado de outro país. Preciso dizer como ministro da Fazenda baseada em motivação falsa fere o senso mais básico do nosso patriotismo. Ainda mais quando a oposição usa isso no momento eleitoral sem considerar os interesses do nosso povo.