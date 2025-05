Tarifaço de Trump faz Amazon cortar projeções e prever lucro abaixo do esperado

A- A+

A Amazon apresentou uma previsão de lucro operacional para o trimestre atual abaixo das expectativas, citando tarifas e políticas comerciais que podem levar os consumidores a reduzir seus gastos.

A maior varejista online do mundo projetou um lucro operacional entre US$ 13 bilhões e US$ 17,5 bilhões, abaixo da estimativa média de US$ 17,8 bilhões.

As vendas devem ficar entre US$ 159 bilhões e US$ 164 bilhões no trimestre encerrado em junho, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira. Os analistas, em média, esperavam US$ 161,4 bilhões.

As ações da Amazon caíram cerca de 13% neste ano, enquanto Wall Street avalia o impacto das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre uma operação varejista que depende fortemente de produtos da China.

Embora os investidores estejam, em geral, otimistas com os esforços da empresa para se tornar uma potência em inteligência artificial, há preocupações de que os altos investimentos em data centers não se traduzam em crescimento significativo das vendas no curto prazo.

A Amazon Web Services, maior fornecedora de computação em nuvem do mundo, registrou um crescimento de 17% nas vendas do primeiro trimestre, totalizando US$ 29,3 bilhões — em linha com as estimativas dos analistas. Foi o crescimento mais lento da unidade em um ano.

A reputação da empresa por preços competitivos e uma ampla base de fornecedores pode protegê-la caso os consumidores se tornem mais focados em pechinchas. No entanto, uma retração dos vendedores chineses independentes que abastecem os centros de distribuição da Amazon pode prejudicar os negócios de logística e publicidade, este último com alta margem.

A Casa Branca criticou a empresa, sediada em Seattle, no início da semana após uma reportagem indicar que a Amazon estaria considerando exibir aos consumidores o custo das tarifas.

A empresa afirmou que está avaliando a possibilidade — sem planos concretos de implementação — de divulgar o custo das importações em sua plataforma Haul, semelhante à Temu, que oferece produtos baratos enviados diretamente por vendedores chineses.

Os resultados da Amazon vêm após um trimestre excepcional da rival Microsoft, que na quarta-feira anunciou vendas e lucros acima do esperado, sugerindo que a demanda por serviços de nuvem permanece estável apesar das tarifas e da turbulência econômica.

As ações da Amazon caíram cerca de 2% nas negociações após o fechamento, depois de encerrar o pregão regular a US$ 190,20 em Nova York.

As vendas do primeiro trimestre cresceram 9%, totalizando US$ 155,7 bilhões, em comparação com a estimativa média de US$ 155,2 bilhões. O lucro operacional foi de US$ 18,4 bilhões, superando a projeção dos analistas, que era de US$ 17,5 bilhões.

Veja também