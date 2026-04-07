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Internacional Tarifaço de Trump faz exportações do Brasil para os EUA caírem 18,7% no primeiro trimestre Queda nas vendas aos americanos reflete impacto de medidas protecionistas e leva a déficit bilateral

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As exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 18,7% no primeiro trimestre de 2026, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Comércio Exterior. Entre janeiro e março, as vendas do Brasil para os americanos somaram US$ 7,78 bilhões. Já as importações recuaram 11,1%, para US$ 9,17 bilhões, resultando em déficit de US$ 1,39 bilhão na relação bilateral.

A corrente de comércio entre os dois países caiu 14,8% no período, indicando perda de dinamismo nas trocas comerciais.

A retração ocorre após a adoção de uma série de tarifas adicionais pelos Estados Unidos ao longo do último ano. Em um movimento que marcou a escalada da guerra comercial, Trump anunciou a aplicação de sobretaxas sobre diversos parceiros, incluindo o Brasil, que chegou a ser alvo de tarifas extras de até 40% sobre suas exportações. Embora a Suprema Corte dos EUA tenha invalidado as tarifas mais pesadas em fevereiro, o fluxo comercial ainda não recuperou o fôlego devido à nova "tarifa de emergência" de 10% e ao custo logístico gerado pela incerteza jurídica.

As medidas afetaram diretamente a competitividade de produtos brasileiros no mercado americano, especialmente em setores como aço, alimentos e bens industrializados.

No recorte mais recente, de março, as exportações brasileiras para os EUA somaram US$ 2,89 bilhões, queda de 9,1% em relação ao mesmo mês de 2025.

As importações recuaram 6,3%, para US$ 3,31 bilhões, o que levou a um déficit de US$ 420 milhões no mês. A corrente de comércio caiu 7,6%, para US$ 6,21 bilhões.

Os Estados Unidos também figuram entre os países que mais contribuíram para a queda das exportações brasileiras no período.

Empresas redirecionam exportações

Diante das barreiras comerciais, exportadores brasileiros passaram a buscar novos mercados para compensar a perda de espaço nos Estados Unidos.

Dados recentes indicam que, apesar da queda nas vendas para os americanos, as exportações totais do Brasil seguiram em crescimento, com parte dos embarques sendo redirecionada para outros países.

Nos últimos meses, decisões da Suprema Corte dos EUA reduziram parte das tarifas, o que abriu espaço para uma retomada gradual das exportações. Ainda assim, empresas relatam incerteza sobre a manutenção das regras comerciais e evitam depender exclusivamente do mercado americano.

Superávit no geral

Apesar da piora na relação com os Estados Unidos, a balança comercial brasileira como um todo permaneceu positiva.

O país registrou superávit de US$ 6,4 bilhões em março, com exportações de US$ 31,6 bilhões e importações de US$ 25,2 bilhões.

Na comparação anual, as exportações cresceram 10%, enquanto as importações avançaram 20,1%.

O desempenho foi puxado principalmente pela indústria extrativa, com destaque para commodities como petróleo e minério de ferro, além de avanços na indústria de transformação e na agropecuária.

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