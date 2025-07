Tarifaço de Trump: lista de exceções é extensa, mas café, frutas e carnes serão taxados

A- A+

A ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e publicada pela Casa Branca, deixou de fora uma série de componentes como suco de laranja, celulose, petróleo e componentes da aviação.

No entanto, alguns produtos importantes do setor agrícola serão duramente afetados pela taxação. É o caso das carnes, do café das frutas brasileiras.

Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior brasileiro e sócio da consultoria BMJ, não minimiza o tarifaço, apesar das exceções:

— É muito ruim mesmo. Pegou muita coisa aqui que o Brasil exporta. Tem muito produto dentro (da lista de tarifas) — disse, ao Globo.



Em geral, minerais, produtos energéticos, metais básicos, fertilizantes, papel e celulose, alguns produtos químicos e bens ligados à aviação civil, como aeronaves da Embraer, estão isentos da tarifação adicional de 40% sobre os 10% anunciados em abril.

Com a inclusão de sucos de laranja na lista de quase 700 exceções na ordem executiva assinada por Trump, a CitrusBr, que representa o setor exportador do suco da fruta, afirmou em nota que recebe o anúncio com “alívio e responsabilidade”. “A CitrusBR reforça o seu compromisso com o mercado no fornecimento de suco de laranja de alta qualidade como acontece há mais de 60 anos”, diz o texto.

Veja a seguir a lista de exceções dos principais produtos do Brasil que foram excluídos (isentos) da nova tarifa de 40% (acrescida aos 10% anunciados em abril) sobre importações para os Estados Unidos, segundo o Anexo I da ordem executiva assinada em 30 de julho de 2025:

Castanhas-do-brasil com casca, frescas ou secas

Polpa de laranja

Sucos de laranja congelados e não congelados, com diferentes especificações

Mica bruta

Minério de ferro, aglomerado e não aglomerado

Minério de estanho e concentrados

Diversos tipos de carvão, linhito, turfa, coque, gás de carvão e outros derivados minerais

Gases naturais, propano, butano, etileno, propileno, butileno, butadieno

Matérias-primas de alumínio, silício, óxido de alumínio, potassa cáustica

Diversos produtos químicos, fertilizantes, cera, resíduos petrolíferos

Madeira, cortiça aglomerada, polpa química de madeira, polpa de algodão, polpa de fibras vegetais, celulose

Prata e ouro, na forma de lingote ou dore

Ferro-gusa, ligas de ferro, ferronióbio, e outros produtos primários de ferro e aço

Linhas, tubos e conexões de uso industrial, vários tipos de metais, borracha e plásticos para aviação civil

Diversos artigos de uso aeronáutico (pneus, motores, peças, turbinas etc.)

Insumos para papel, papelão, celulose, artefatos de papel/papelão

Alguns tipos de pedras, fibras, crocidolita, amianto, misturas de fricção

Fertilizantes minerais e químicos de diversos tipos



