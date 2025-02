A- A+

EUA Tarifaço de Trump pode provocar aumento de US$ 0,15 no preço dos combustíveis para os americanos Presidente dos Estados Unidos usa tarifas comerciais como instrumento de pressão política sobre países vizinhos, mas medida pode acelerar a inflação no país

Os motoristas americanos podem ver os preços dos combustíveis aumentarem cerca de 15 centavos de dólar (US$ 0,15) por galão de gasolina ou diesel devido à decisão de Donald Trump de impor tarifas sobre o fornecimento de petróleo do Canadá e do México, estimou um experiente analista do setor ouvido pela Bloomberg: Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

A decisão de Trump, portanto, tem um potencial de elevar a inflação nos EUA, avaliou o especialista.

Os preços da gasolina nos postos dos EUA estavam sendo vendidos, em média, a US$ 3,10 por galão no último fim de semana, enquanto o diesel estava a US$ 3,70, segundo dados da American Automobile Association.

O presidente americano está prestes a impor uma tarifa de 10% sobre as importações de petróleo e produtos refinados do Canadá, ameaçando desestabilizar os mercados de refino e combustíveis do país, que dependem de cerca de 4 milhões de barris diários de petróleo canadense.

O México também está sob ameaça de restrições comerciais dos EUA, embora Trump tenha adiado por um mês a aplicação de uma tarifa de 25% sobre o país.

"Uma tarifa de 10% repassada ao consumidor elevará os preços da gasolina e do diesel em cerca de 15 centavos por galão" afirmou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, em uma nota enviada por e-mail no domingo à Bloomberg. "O impacto para o consumidor dependerá de onde ele vive."

A Costa Oeste dos EUA, onde está a Califórnia e que já tem a gasolina mais cara dos EUA, pode ver os preços subirem US$ 0,20 por galão, segundo Lipow.

Se os produtores canadenses de petróleo desviarem seus suprimentos do Meio-Oeste americano, criando escassez local, "os preços podem disparar bem acima de US$ 0,30 centavos por galão".

Mau momento

As tarifas de Trump estão sendo implementadas enquanto refinarias americanas reduzem a produção para manutenção, o que significa que haverá menos produto doméstico disponível para substituir o fornecimento canadense que for afetado.

Massachusetts, Vermont e New Hampshire dependem de importações canadenses de gasolina e diesel, enquanto a Pensilvânia Ocidental, Montana e o estado de Washington dependem do petróleo bruto canadense, disse Lipow.

Um grande fornecedor desses mercados no Nordeste do país, a Irving Oil Ltd., já informou seus clientes em New Hampshire que aumentará os preços do gás propano devido às tarifas de Trump.

A maioria dos aumentos de preços nos EUA provavelmente não será imediata, segundo outro especialista: Pavel Molchanov, diretor-gerente de pesquisa em energia da Raymond James, em Houston.

— A regra geral é que leva de três a quatro semanas entre um movimento no preço do petróleo e uma mudança correspondente nos preços dos postos — disse ele. — Isso significa que os motoristas devem notar o impacto no final de fevereiro.

Os preços de varejo em regiões que dependem mais do petróleo canadense podem ver aumentos mais cedo.

Em estados do Nordeste dos EUA, como Maine, a maioria dos varejistas de combustível compra seu produto em mercados spot com preços baseados no porto de Nova York.

Se as tarifas elevarem os preços nesse centro de precificação, os postos de gasolina repassariam quase imediatamente os custos aos consumidores, segundo um varejista da região.

O efeito das tarifas já está aparecendo nos mercados futuros.

Os contratos de gasolina na NYMEX subiram até US$ 0,13 na segunda-feira, o maior movimento intradiário desde março, atingindo quase US$ 2,17 por galão.

Veja também