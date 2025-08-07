A- A+

Negócios Tarifaço de Trump terá impacto de R$ 5,2 bi para exportadores de máquinas agrícolas e rodoviárias Cálculo foi feito pela Anfavea e levou em conta vendas do setor para os EUA ano passado

O impacto do tarifaço de 50% do presidente Donald Trump para máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras) e máquinas rodoviárias (retroescavadeiras) produzidas no Brasuil e exportadas aos Estados Unidos será de US$ 966 milhões (R$ 5,2 bilhões), segundo cálculo feito pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Esse será o custo adicional com a nova tarifa, considerando que o nível de exportações verificado ano passado se mantenha esse ano, informou a Anfavea.

— Mas com esse aumento, será difícil que o mesmo volume de exportação de 2024 continue indo para os EUA esse ano — disse Igor Calvet, da presidente da Anfavea.

No ano passado, o Brasil exportou US$ 96 milhões (R$ 524 milhões) em máquinas agrícolas para os Estados Unidos e US$ US$ 1,6 bilhão (R$ 8,7 bilhões) em máquinas rodoviárias. A alíquota de importação para esses dois segmentos era zero.

Com os 50% impostos por Trump, o custo no caso das máquinas agrícolas sobe em US$ 53 milhões (R$ 289 milhões) e para as máquinas rodoviárias em US$ 913 milhões (R$ 4,9 bilhões), totalizando os US$ 966 milhões (R$ 5,2 bilhões).

Se for incluído o setor de autopeças, o peso do tarifaço fica ainda maior. O Brasil exportou para os Estados Unidos US$ 1,4 bilhão (R$ 7,6 bilhões) em produtos ano passado. Com o tarifaço de Trump o custo adicional será de US$ 347 milhões (R$ 1,8 bilhão).

