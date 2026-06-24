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eua Tarifaço dos EUA assume contexto político eleitoral por oportunismo, diz ministro Declaração foi realizada durante participação no programa Bom dia, ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quarta-feira (24), que o tarifaço dos EUA assume contexto político-eleitoral por oportunismo, mas que o governo segue negociando com frieza para evitar nova rodada de tarifas. A declaração foi realizada durante participação no programa Bom dia, ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Infelizmente e lamentavelmente esse tema, que deveria ser um tema tratado apenas na mesa como uma pauta comercial, às vezes ele assume outros contornos, como você mencionou, de natureza política, eleitoral, num oportunismo que eu confesso me surpreende sempre, me deixa sempre muito atônito", afirmou o ministro.

Sobre a possível nova tarifa dos EUA, ele falou que é absolutamente injusta, mas que o governo vai seguir negociando com frieza.

Ele também afirmou que o governo participa de reuniões bilaterais com EUA, mas da audiência pública, quem participa é sociedade civil.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não vai enviar representantes do corpo diplomático e comercial para a audiência do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, em 6 de julho, que vai discutir a adoção de novas tarifas contra produtos brasileiros.

"Situação absurdamente injusta, do ponto de vista comercial, absolutamente agressiva do ponto de vista da soberania, que o Brasil obviamente não aceita, mas continua negociando com muita técnica, com muita frieza, continua negociando", declarou o ministro.

Brasil Soberano

Ele garantiu ainda que o programa Brasil Soberano sempre vai ter recursos disponíveis para ajudar as empresas brasileiras. "O Brasil Soberano vai sempre ter recursos disponíveis, necessários para socorrer as empresas e os empregos. Não falta do presidente Lula a consciência de que nós precisamos estar ao lado do setor privado para enfrentar os adversários e os incidentes que ocorrem nessa geopolítica moderna", completou.

Por fim, Elias Rosa disse que há que pessoas incentivam os EUA a causar danos à soberania brasileira, é uma tragédia e traição.

"Veja se tem cabimento, veja se tem cabimento o governo norte-americano falar que o desafio para ele é a eleição no Brasil e ter brasileiro que celebra isso, festeja isso. Não é possível, não é possível, isso é uma tragédia do ponto de vista histórico e uma traição do ponto de vista político", finalizou o ministro.

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