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TARIFAS

Tarifaço dos EUA: carnes, café e aeronaves foram excluídas de proposta de taxação de 25%

Documento do Representante de Comércio da Casa Branca prevê lista extensa de exceções

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Foto: Mapa/Divulgação

A proposta do USTR (Escritório de Comércio) para taxar produtos brasileiros em 25%, sob a legislação conhecida como seção 301, prevê uma ampla lista de exceções que contempla os principais produtos da pauta de exportações do Brasil.

O anexo que discrimina essas exceções lista mais de 1.600 códigos tarifários. São designações técnicas, mas que abrangem principalmente esse conjunto de produtos:

Minérios e combustíveis: Minérios de ferro, cobre, alumínio, manganês e zinco, além de carvão, óleos de petróleo brutos e derivados (como gasolinas, querosene e óleos lubrificantes)

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Produtos químicos e farmacêuticos: Uma lista extensa que inclui compostos orgânicos, vitaminas (A, B1, B2, B12, C, E, etc.), antibióticos (penicilinas, estreptomicinas), hormônios e vacinas para medicina humana e veterinária.

Tecnologia e eletrônicos: Máquinas automáticas de processamento de dados (computadores portáteis e unidades de processamento), dispositivos de armazenamento magnético e circuitos integrados eletrônicos (processadores, memórias e amplificadores)

As isenções foram propostas visando proteger a economia dos EUA, focando em matérias-primas que poderiam ficar indisponíveis no mercado doméstico, produtos que poderiam causar interrupções em toda a economia ou itens que não podem ser produzidos em quantidades suficientes nos Estados Unidos ou obtidos de outras fontes,

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