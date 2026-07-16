Qui, 16 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TARIFAS

Tarifaço dos EUA terá 864 exceções: terras-raras, suco de laranja, carne, café, entre outros

Ao detalhar a nova tarifa de 25%, secretário do Comércio dos EUA listou itens isentos que têm peso grande na pauta de exportações brasileiras para os EUA

Reportar Erro
A lista de exceções chega a 864 produtosA lista de exceções chega a 864 produtos - Foto: Pexels

A nova sobretaxa americana de 25% sobre produtos brasileiros terá uma lista extensa de exceções, que chega a 864 produtos e abrange itens importantes da pauta de exportações do Brasil, como carne, suco de laranja e componentes para aeronaves. Outros itens são açaí e água de coco.

O representante de Comércio da Casa Branca, Jamieson Greer, explicou que, no caso da carne, o objetivo é garantir o abastecimento do mercado americano.

Leia também

• Governo Lula reage a tarifaço de Trump

• Tarifaço: Rubio diz que Lula põe seu ego na frente

• Governo Lula avalia que tarifaço só será negociado após as eleições, caso taxa seja confirmada

"Sobre a questão da carne bovina, eu diria que, por enquanto, estamos deixando essa cadeia de suprimentos como está. O rebanho bovino dos Estados Unidos é o menor dos últimos 75 anos. Sabemos que os pecuaristas estão tentando recompor seus rebanhos e aumentar a produção. Ao mesmo tempo, o presidente deixou claro que quer garantir que os americanos tenham acesso à carne bovina a preços razoáveis", disse.

Mercadorias que já estão em trânsito para os EUA também ficarão livres da sobretaxa. Ao anunciar as medidas, Greer disse ainda que, caso o Brasil retalie, os EUA poderiam adotar medidas ainda mais duras:

— Se houver retaliação, seriamos forçados, francamente, a potencialmente modificar nossa ação para garantir a eliminação dessas práticas. Não acho que uma retaliação seja do interesse de ninguém. Não prevejo isso. Se eles optarem, provavelmente haverá mais ações do nosso lado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter