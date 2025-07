A- A+

vice-presidente do Brasil Tarifaço dos EUA vai afetar só 35,9% do que Brasil exporta, diz Geraldo Alckmin em programa de TV Em entrevista a Ana Maria Braga, vice-presidente diz que tarifaço é injustificado, explica que isenções abrangem 45% da pauta de exportações e que outros 20% mantiveram situação anterior

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, disse que o tarifaço dos Estados Unidos vai afetar só 35,9% do que o Brasil exporta. Segundo explicou Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio e foi o principal negociador do governo brasileiro na crise tarifária com os EUA, a lista de isenções divulgada pela Casa Branca vai beneficiar 45% da pauta de exportações brasileiras.

Além disso, explicou Alckmin, outros 20% dos produtos mantiveram sua situação anterior, ou seja, com taxas setoriais que já eram aplicadas não só para o Brasil como para outros países — é o caso do aço e dos automóveis.

Alckmin afirmou que o "tarifaço é injustificado":

— Os americanos vão pagar mais caro pelo café, pela carne, pelos peixes — resumiu o vice-presidente, acrescentando que há um caminho para seguir negociando com os EUA, que participa na manhã desta quinta-feira (31) do programa Mais Você, de Ana Maria Braga.

— Tarifaço é um perde-perde — acrescentou.



Mas o vice-presidente reforçou que, para o governo brasileiro, "é inegociável a soberania nacional", lembrando que há independência de Poderes no Brasil. O presidente americano Donald Trump justificou a tarifa aplicada sobre o Brasil — a maior entre as direcionadas aos principais parceiros comerciais dos EUA — porque, segundo ele, o Supremo Tribunal Federal estaria fazendo uma "caça às bruxas" ao julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Veja também