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ECONOMIA Tarifaço: EUA bloqueiam pedido do Brasil para instalar painel na OMC Processo foi aberto a partir de pedido feito no fim de julho pelo Itamaraty. Painel é o segundo passo das ações na OMC, pedido quando as consultas não chegam a acordo

Os EUA bloquearam o pedido do Brasil de instalar um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) no processo sobre as investigações do Departamento do Comércio contra supostas práticas desleais dos exportadores brasileiros na relação comercial com os americanos.

As investigações foram lançadas após a Suprema Corte americana derrubar a legalidade de boa parte do tarifaço imposto pelo governo Donald Trump, em fevereiro, o último movimento de Washington contra o Brasil. E serviram para colocar novas sobretaxas sobre as exportações brasileiras.

O Brasil pediu a instalação do painel no último dia 12, e o pedido foi analisado na reunião desta terça-feira do Órgão de Solução de Controvérsias — hoje presidido pelo chefe da Missão do Brasil na OMC, o embaixador Guilherme de Aguiar Patriota, que está prestes a mudar de função, já que foi indicado pelo Itamaraty como embaixador na Venezuela.

Próximos passos

Com o bloqueio por parte dos EUA, o Itamaraty pode agora pedir a instalação obrigatória do painel, na próxima reunião do Órgão de Solução de Controvérsias, daqui a um mês. Nas regras da OMC, o país que pede a instalação de um processo tem esse direito após a primeira negativa da nação questionada.

No sistema de solução de contenciosos comerciais da OMC, uma das funções centrais do organismo multilateral, o painel é o segundo passo de um processo. Os casos começam como "consultas".

Quando não há acordo entre os países envolvidos passados ao menos 60 dias desde a abertura do processo, aquele que pediu a consulta pode pedir o "painel" — e o caso em disputa passa a ser acompanhado por três árbitros independentes.

O Brasil abriu esse processo contra os EUA no fim de julho. No início de agosto, os EUA aceitaram a consulta, dando início ao processo.

A consulta se deu numa reunião de 1h45 entre diplomatas brasileiros e americanos, na sede da OMC, em Genebra, em 25 de setembro. A delegação do Brasil colocou 48 perguntas à dos EUA, que não conseguiu demonstrar que as práticas comerciais dos exportadores brasileiros descumprem regras da OMC, como relatou o jornal Valor.

Movimento político, mas com pouco resultado prático

A iniciativa foi vista como um movimento político para marcar a insatisfação do governo Luiz Inácio Lula da Silva com o tarifaço, mas, na prática, o processo tem poucas chances de ter resultado prático.

Isso porque o Órgão de Apelação, instância máxima do sistema de solução de disputadas da OMC, está paralisado, o que coloca em xeque todos os processos.

O Órgão de Apelação está paralisado por causa do bloqueio americano às indicações de juízes, que começou em 2019, no primeiro governo Trump. Com isso, o órgão está sem qualquer juiz desde novembro de 2020.

Os EUA podem fazer isso por causa de uma regra basilar da OMC: todas as decisões são tomadas por consenso e quaisquer países-membros têm poder de veto, ou seja, basta Washington ser contra uma indicação que ela não pode ir adiante.

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