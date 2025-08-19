Tarifaço: exportações aos EUA param e Taurus antecipa férias de funcionários em fábrica no RS

A- A+

A Taurus antecipou férias de parte dos funcionários da fábrica de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, numa nova tentativa de reduzir os impactos do tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump às exportações brasileiras. A medida acontece dias após a fabricante brasileira de armas anunciar a transferência de sua principal linha de montagem para os Estados Unidos.

Ao todo, são 2,2 mil funcionários nas duas unidades de produção da Taurus, uma em São Leopoldo e outra na cidade de Montenegro. Cerca de 40 trabalhadores tiveram as férias antecipadas. Eles atuam na linha de armas longas da Companhia Brasileira de Cartuchos, parte do grupo Taurus.

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Leopoldo e Região (STIMMME SL), que representa os trabalhadores da Taurus, Valmir Lodi explica que esses funcionários trabalham na fabricação de peças de armas longas, como rifles, espingardas e carabinas.

— A empresa disse que as exportações de armas longas pararam e por isso decidiram antecipar as férias desse grupo. Mas ainda não cogitam expandir isso para mais trabalhadores — relata Lodi.

A Taurus foi procurada, mas ainda não respondeu.

No último dia 8, a fabricante decidiu transferir a linhas de montagem de armas da família G — de pistolas de uso civil, sua principal linha de produtos — da fábrica no Rio Grande do Sul para os Estados Unidos. Com o anúncio, as ações da empresa caíram, e a Taurus perdeu R$ 33 milhões em valor de mercado, alcançando R$ 705 milhões no dia.

Lodi, do sindicato dos trabalhadores, avalia que a transferência da montagem pode causar poucos impactos na operação brasileira:

— Se transferir de fato, estamos falando de 28 profissionais.

O mercado americano responde por cerca de 90% das vendas da Taurus, com foco no mercado civil, via distribuidores locais. Em comunicado no início do mês, o CEO global da fabricante de armas, Salesio Nuhs, afirmou que, desde que as discussões sobre o tarifaço começaram, a empresa vem tomando providências para minimizar os efeitos das taxas.

Ele citou que, desde abril, a Taurus começou a reforçar preventivamente o estoque de produtos acabados nos Estados Unidos. Além disso, para evitar a taxação de 50%, a companhia antecipou exportações de algumas peças e partes de armas para os EUA, em especial carregadores.

A companhia ainda tem unidades em Haryana, na Índia, e em Bainbridge, no estado americano da Geórgia. Lá, são fabricadas apenas 25% das armas da Taurus, especificamente pistolas TX22, de uso recreativo e esportivo, e revólveres Heritage, marca americana incorporada pela Taurus há 32 anos.

Veja também