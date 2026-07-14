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Tarifaço Tarifaço: Governo Lula se reúne com representantes do comércio dos EUA e falam em 'caráter injusto' Foi o quinto encontro desde 7 de maio, quando Lula e Donald Trump decidiram estabelecer um grupo de trabalho dedicado ao diálogo comercial

Equipes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e da assessoria especial do presidente Lula se reuniram nesta terça-feira com o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, na véspera dos EUA tomarem uma decisão sobre o novo tarifaço sobre produtos brasileiros.

Foi o quinto encontro desde 7 de maio, quando Lula e Donald Trump decidiram estabelecer um grupo de trabalho dedicado ao diálogo comercial.

"Na reunião de hoje, foi reiterado o caráter injusto da aplicação das recomendações já divulgadas, seja a resultante da Seção 301 específica para o Brasil, de sobretaxas de 25%, seja a de 12,5% (acusação de uso de trabalho forçado) aplicável a outras 59 economias", afirma nota do governo.

Os ministérios de Lula dizem ainda que nenhuma das razões apontadas pelos americanos justificam a aplicação das tarifas recomendadas.

"Cumprindo a orientação do presidente Lula, reiterou-se que a aplicação de qualquer sobretaxa se mostra injusta e não é o caminho para que possamos vir a formular um acordo bilateral mutuamente adequado.para que possamos vir a formular um acordo bilateral mutuamente adequado", afirma o governo.

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