Tarifaço: governo responde aos EUA e diz que não adota práticas desleais no comércio bilateral

O documento é uma resposta do governo do presidente Lula sobre práticas investigadas por Washington

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (à direita) junto ao Ministro da Fazenda, Fernando HaddadPresidente Luiz Inácio Lula da Silva (à direita) junto ao Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Foto: Evaristo Sa / AFP

O governo brasileiro enviou nesta segunda-feira (18), aos Estados Unidos, um relatório sobre práticas investigadas por Washington nas áreas financeiras (como o Pix), de comércio, digital, relacionadas ao desmatamento, de combate à corrupção e de propriedade intelectual.

O documento é uma resposta do governo do presidente Lula sobre práticas investigadas por Washington.

Depois de Donald Trump anunciar, em 9 de julho, que os produtos brasileiros passariam a ser tributados em 50% a partir deste mês, o governo americano informou que iria investigar o Brasil com base na Seção 301 da Lei de Comércio do país.

Nem o sistema de pagamentos Pix e as vendas na Rua 25 de Março, em São Paulo, foram poupados.

Criado pelo governo brasileiro e amplamente usado pela população como meio de pagamento, o Pix está na berlinda, mas não há disposição de mudar um produto que vem dando certo, afirmam interlocutores a par do assunto.

A expectativa é que, depois de enviar o relatório a Washington, negociadores dos EUA e do Brasil voltem a debater o tema em uma audiência pública que acontecerá no início de dezembro deste ano.

Caso o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) conclua que o Brasil possui práticas anticompetitivas nas relações comerciais entre os dois países, poderão ser adotadas medidas compensatórias, como novas barreiras a produtos brasileiros. O processo deve levar, no mínimo, um ano.

