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INDÚSTRIA Novo tarifaço atinge 26,2% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, diz indústria Governo americano anunciou sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros

O tarifaço de 25% anunciado pelo governo de Trump sobre o Brasil vai atingir 26,2% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Em nota publicada nesta quinta-feira, a confederação detalha que a nova tarifa atinge US$ 11 bilhões em exportações brasileiras, o equivalente a 26,2% do total. A medida começa a valer no dia 22 de julho, e compromete a competitividade da indústria nacional em um dos seus principais mercados, segundo a CNI.

Produtos importantes para o mercado americano, como ferro-gusa, café, carnes e laranja foram incluídos na lista de 429 exceções para a sobretaxa de 25%. Isso garantiu um alívio de US$ 2,3 milhões de possíveis prejuízos para a indústria brasileira, segundo a CNI.



Entre as exportações atingidas, 60,3% correspondem a bens intermediários utilizados pela indústria dos Estados Unidos. Além disso, o Brasil é o principal fornecedor ao mercado norte-americano em 10 dos 13 principais produtos atingidos pela medida.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, reforça que é necessário avançar nas negociações para que a lista de exceções seja ampliada.

“Não podemos esquecer que ainda existe outra investigação americana que pode incluir uma nova tarifa nos produtos brasileiros. O momento exige que o diálogo entre Brasil e Estados Unidos seja intensificado para que possamos construir soluções que preservem uma relação comercial estratégica”, diz o presidente da CNI em nota.

Em nota divulgada na noite desta quinta, o governo brasileiro diz que o dia 15 de julho de 2026 passará para a história das relações entre Brasil e EUA "como um marco lastimável".

Segundo o Palácio do Planalto, o governo seguirá adotando medidas para reduzir os danos causados à economia e à renda dos brasileiros. A nota citou a necessidade continuar a diversificar parcerias comerciais e a abrir novos mercados para os produtos brasileiros e afirmou que o Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e retomará o tema no âmbito do mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC).

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