BRASIL E EUA Tarifaço: Lula e Trump "saudaram bom relacionamento", e brasileiro acerta visita aos EUA em ligação Presidente brasileiro deve ir a Washington em fevereiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente americano Donald Trump conversaram nesta segunda-feira (26) sobre as tarifas aplicadas sobre produtos brasileiros no Estados Unidos, e "saudaram o bom relacionamento" construído entre os dois países em ligação telefônica.

Segundo o Palácio do Planalto, os dois líderes combinaram uma visita de Lula a Washington em fevereiro.

Segundo o governo brasileiro, a conversou aconteceu às 11h desta segunda, e durou cerca de cinquenta minutos. Na ligação, os líderes abordaram "temas relacionados à relação bilateral e à agenda global."

"Os presidentes trocaram informações sobre indicadores econômicos dos dois países, que apontam boas perspectivas para as duas economias. O presidente Trump afirmou que o crescimento econômico dos Estados Unidos e do Brasil é positivo para a região como um todo. Ambos saudaram o bom relacionamento construído nos últimos meses, que resultou no levantamento de parte significativa das tarifas aplicadas a produtos brasileiros", diz o Palácio do Planalto em nota.

Durante a ligação, os dois presidentes combinaram uma visita de Lula a Washington após a viagem do brasileiro à Índia e à Coreia do Sul em fevereiro. A data exata ainda será definida em breve, segundo o Planalto.

O tarifaço do governo americano sobre produtos brasilerios entrou em vigor no dia 6 de agosto. Na decisão inicial, Trump citou uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de ameaças a plataformas americanas. Depois, durante a Assembleia-Geral da ONU, em setembro, o presidente dos Estados Unidos esteve rapidamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que eles tiveram uma "excelente química". Oficialmente, as negociações sobre as tarifas foram abertas no dia 6 de outubro, quando os dois líderes conversaram por telefone.

Em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou em novembro a redução de tarifas sobre alguns dos principais produtos brasileiros exportados para o país.

Inicialmente, em abril, as sobretaxas americanas atingiram 37% dos produtos brasileiros exportados para os EUA. Com a última ordem executiva, essa porcentagem desceu para 22%.

