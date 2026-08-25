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TARIFAÇO DE TRUMP Tarifaço: ministro terá reunião na próxima segunda-feira com representante de comércio dos EUA Conversa dará início à retomada das negociações suspensas desde julho

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, vai se reunir com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, na segunda-feira, às 14h30, horário de Brasília. A reunião será virtual e terá a participação de um representante do Itamaraty.

A expectativa é que a conversa dará início à retomada do diálogo entre os dois países em torno do tarifaço imposto pelo governo americano aos produtos brasileiros.

As negociações estão suspensas desde 14 de julho, véspera do anúncio oficial da tarifa de 25%. Uma outra tarifa de 12,5% foi anunciada em 23 de julho. A reaproximação ocorre após um telefonema entre o presidente Lula para Donald Trump, presidente dos Estados, na sexta-feira.

Em entrevista ao Globo, o ministro Márcio Elias disse acreditar que o tarifaço sobre os produtos brasileiros é definitivo, pelo menos até o momento. Mas que acreditava na possibilidade de ampliar a lista de exceções com a retomada das negociações.

— É óbvio que não é de se esperar que eles venham a retroagir na decisão. Não vão. Mas vamos trabalhar para para que outros setores possam ser incluídos na lista de exceções — disse o ministro.

Segundo o MDIC, 8,6 mil empresas estão sujeitas às tarifas. O levantamento aponta que 52,7% da pauta exportadora para os Estados não enfrentam imposição de sobretaxa e 47,3%, sujeitos a alguma tarifa.

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