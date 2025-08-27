A- A+

SÃO PUALO Tarifaço: País precisa mostrar "que não está aliado ao crime organizado", diz secretário de Tarcísio Declaração de Guilherme Afif surge em um momento em que o governador de SP e secretários vêm escalando as críticas ao governo Lula

O secretário de Projetos Estratégicos de São Paulo, Guilherme Afif, fez críticas indiretas ao governo Lula (PT) durante a abertura do congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).



O secretário de Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que "não se pode discutir soberania quando 25% do território brasileiro está dominado pelo crime organizado".

— Para poder negociar o tarifaço, nós vamos ter que demonstrar que nós não somos aliados ao crime organizado, que não somos aliados à Venezuela, que não somos aliados ao Hamas. Não somos aliados com aquilo que destrua a sociedade pela qual nós lutamos — falou durante a abertura do evento.

O governador previa participar do congresso, mas desmarcou devido a uma reunião com o ministro do Comércio Internacional do Canadá, Maninder Sidhu.

A fala de Afif vem num momento em que o governador e seus secretários vêm escalando as críticas ao governo Lula, em contraste às parcerias entre os dois entes que ocorreram nos primeiros anos de mandato.



Tarcísio é o nome mais cotado para representar a direita na disputa ao Planalto em 2026, e apesar de negar publicamente a intenção de concorrer ao cargo federal, nos bastidores ele já vem sendo tratado como possível candidato. Em público, o governador tem feito uma oposição cada vez mais explícita ao petista.

