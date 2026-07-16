Tarifaço: Rubio diz que Lula põe seu ego na frente
Em uma postagem no X, o secretário americano de Estado diz que o governo brasileiro não negociou com os EUA de boa-fé
Em uma postagem em uma rede social após o anúncio de que o Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) recomendou impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que o governo do presidente Lula não negociou com os EUA de boa-fé.
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Segundo ele, as políticas econômicas do governo Lula são ruins para os americanos e para os brasileiros.
"No último ano, Lula colocou seu próprio ego acima da possibilidade de fechar um acordo em benefício do bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço disso", escreveu.
Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026
His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For…