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BRASIL X EUA

Tarifaço: Rubio diz que Lula põe seu ego na frente

Em uma postagem no X, o secretário americano de Estado diz que o governo brasileiro não negociou com os EUA de boa-fé

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Presidente Lula e Marco RubioPresidente Lula e Marco Rubio - Foto: Evaristo Sa / AFP

Em uma postagem em uma rede social após o anúncio de que o Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) recomendou impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que o governo do presidente Lula não negociou com os EUA de boa-fé.

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Segundo ele, as políticas econômicas do governo Lula são ruins para os americanos e para os brasileiros.

"No último ano, Lula colocou seu próprio ego acima da possibilidade de fechar um acordo em benefício do bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço disso", escreveu.

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