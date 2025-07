Tarifaço: senadores brasileiros se reunirão com parlamentares democratas e republicanos

A- A+

A comitiva de senadores brasileiros que está em Washington para reuniões relacionadas à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar em 50% o comércio brasileiro irá se reunir com deputados e senadores dos partidos Democrata e Republicano nesta terça-feira. A lista dos nomes de quem irá participar da reunião, no entanto, só será divulgada após o encontro.

— Já tem seis confirmados entre democratas e republicanos. Parece que vai ter mais gente querendo falar conosco. Isso começou a ganhar uma dimensão lá, os estados americanos que estão sendo prejudicados estão demandando os deputados e os senadores desses estados – disse o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e líder da comitiva.

O parlamentar declarou que a lista dos nomes dos parlamentares não será antecipada para impedir pressões que possam dificultar a reunião.



– Nós estamos guardando com certa reserva a nossa agenda, justamente para não ter nenhum contratempo que porventura possa ocorrer. Isso faz parte de uma estratégia porque nós estamos indo com o intuito de ajudar, de poder sair desse emaranhado e fazer com que o Brasil possa ter a sua normalidade restabelecida.

A comitiva também conta com a participação de Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, Tereza Cristina (PP-MS) e Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro, além dos senadores Rogério Carvalho (PT-SE), Carlos Viana (Podemos-MG), Fernando Farias (MDB-AL) e Esperidião Amin (PP-SC). A missão oficial ocorre entre os dias 28 e 30 de julho.

Na segunda-feira, os senadores brasileiros se reuniram com representantes do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Na manhã de ontem, eles participaram de um café da manhã na residência da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, que contou também com a presença do ex-diretor geral da Organização Mundial do Comércio Roberto Azevêdo.

Também há previsão de encontros com empresários norte-americanos e brasileiros. Por outro lado, os senadores não irão se encontrar com nenhum integrante do governo de Trump.

No início de julho, Trump enviou uma carta endereçada ao presidente Lula anunciando que taxaria em 50% as mercadorias brasileiras. Ele ligou essas taxas à condução do Supremo Tribunal Federal ( STF) na ação penal que processa Bolsonaro por articular uma trama golpista para mantê-lo no poder.

A comitiva é formada por senadores da oposição e da base do governo Lula. Na última semana, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou a ida dos senadores aos Estados Unidos, dizendo que isso era um "gesto de desrespeito à clareza da carta do presidente Trump".

Na visão de Eduardo, a única solução para reverter o tarifaço é aprovar uma anistia “ampla, geral e irrestrita” aos acusados de participar de atos golpistas, o que poderia beneficiar diretamente o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre os argumentos que eles devem levar às autoridades norte-americanas, estão o fato de que o Brasil é o terceiro na posição geral (atrás apenas de Austrália e Reino Unido) e o primeiro entre os países em desenvolvimento com o qual os EUA possui mais superávit comercial - ou seja, vende muito mais do que compra.

