Tarifaço tem reviravolta e abre perspectiva para Brasil

Em um novo capítulo das relações comerciais mundial, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, na última sexta-feira (20), que o presidente do país, Donald Trump, excedeu sua autoridade ao impor tarifas globais sobre importação por meio da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês).



A decisão derruba as chamadas “tarifas recíprocas” de 10% ou mais, aplicadas à maior parte dos parceiros comerciais dos EUA. Por seis votos a três, a Suprema Corte, de maioria conservadora, determinou que a IEEPA “não autoriza o presidente a impor tarifas”. Em 2025, o chamado “tarifaço” chegou a 40% no Brasil, aplicado a uma série de produtos.



Em resposta, Trump anunciou um decreto impondo uma nova tarifa global de 10%, mediante a Seção 122 da Lei de Comércio americana de 1974. Por meio da seção, é permitido que o presidente adote medidas comerciais temporárias para enfrentar problemas graves no balanço de pagamentos do país ou queda acentuada no valor do dólar. Com isso, Trump pode impor sobretaxas temporárias sobre importações, com duração de até 150 dias.



A deliberação do tribunal não atinge outras fundamentações previstas na legislação comercial. As tarifas direcionadas às importações de aço e alumínio, incluindo produtos brasileiros, permanecem válidas, pois foram instituídas com base na Seção 232 da Lei de Expansão Comercial de 1962, que trata de medidas relacionadas à segurança nacional.

Impacto no Brasil

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, disse em coletiva que a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos foi muito importante para o Brasil. “Isso abre uma oportunidade ótima para maior complementaridade econômica, ganha-ganha, e investimentos recíprocos. Então entendo que é positiva”, afirmou.



Alckmin acredita que a decisão do presidente dos EUA de aplicar uma taxa global de 10% aos produtos importados não afetaria a competitividade do país. “O que estava acontecendo é que o Brasil estava com a tarifa de mais 40% que ninguém tinha, e esse é que era o problema. Aí efetivamente nós perdíamos competitividade”, explicou.

Geraldo Alckmin acredita que país manterá competitividade. Foto: Júlio César Silva/MDIC

Segundo Alckmin, “a negociação e o diálogo (com os EUA) continuam”, impulsionando um comércio exterior mais forte. O presidente em exercício afirmou que diversos setores da economia brasileira devem ser beneficiados com a decisão. Ele citou como exemplos o segmento de armamentos, além das máquinas da linha amarela, utilizadas em obras rodoviárias e equipamentos agrícolas.



“Os setores de motores e madeira (também serão beneficiados). Além disso, o Espírito Santo tem uma exportação importante de pedras ornamentais. Também (serão beneficiados) alguns tipos de frutas e o café solúvel, porque tinham sido retirados o café torrado e o café verde, mas não o café solúvel”, ressaltou.



De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a decisão da Suprema Corte terá efeito favorável para o Brasil. “O efeito imediato, evidentemente, é favorável aos países que foram sancionados”, disse. O país se comportou “diplomaticamente da maneira mais correta” desde o início do tarifaço americano, reiterou o ministro.

Setores

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, ressaltou a importância da Suprema Corte americana ter julgado a inconstitucionalidade das tarifas.



“É um projeto que não apaga os enormes prejuízos que a cana-de-açúcar do Nordeste teve. O açúcar, a cana, os fornecedores, os produtores de açúcar, todo o setor sucroenergético do Nordeste. Mas nós teremos um novo ambiente de negociação entre o presidente Lula e o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) que estarão nos Estados Unidos provavelmente na segunda quinzena de março e vão ter uma ambiência mais sensata para uma negociação.”

Renato Cunha destacou importância da decisão da Corte. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O presidente pontuou que as decisões do governo americano merecem ser avaliadas com cautela.



“Apesar da cautela, o que a gente entende é que as tarifas não ficarão em 50% e sim em 10%, mas que só poderão ser alteradas com 150 dias de prazo. Então, durante esses 150 dias agora, espera-se que não haja, por determinação do Supremo americano, uma reviravolta”, disse.

Efeitos

Para o economista Brenno Almeida, as tarifas incidem diretamente sobre os contratos, sobretudo os novos acordos firmados após a imposição das sobretaxas. Segundo ele, os efeitos não acontecem subitamente porque envolvem todo o processo de transação comercial.



“Os novos contratos já vão prever essas sobretaxas. Isso envolve todo o processo de embarque, desembarque e trâmites alfandegários. Não é algo que tenha efeito imediato”, explicou.

Ele destacou ainda que a taxa linear de 10% anunciada por Trump também impacta significativamente as relações comerciais. Na avaliação do economista, é preciso aguardar para compreender os efeitos concretos.



Para Brenno, o cerne da questão é político. Ele avalia que o uso de tarifas como instrumento pela maior economia do planeta abre um precedente preocupante, especialmente em um contexto de mudanças na governança global e de fortalecimento de um ambiente multipolar.



“Quando um tema como taxa é instrumentalizado politicamente pela maior economia do mundo, isso chama atenção e abre um precedente ruim para a governança global”, afirmou.



O economista observou que a estratégia de Trump já enfrenta resistência internacional. “É uma aposta política muito mais voltada para dialogar com a base social interna do presidente do que propriamente para fortalecer as relações comerciais.”



Ele também lembrou que, após o primeiro “tarifaço”, houve rodadas de negociações bilaterais que resultaram na suspensão ou no ajuste de medidas para alguns países, incluindo o Brasil. Segundo Brenno, o momento atual pode seguir caminho semelhante, com novas interações políticas e diplomáticas.



Sobre os impactos para o Brasil, o economista ponderou que é prematuro cravar um cenário. Ele ressaltou que Brasil e Estados Unidos mantêm relações econômicas robustas e que é preciso observar como a nova sobretaxa incidirá sobre o que já foi negociado.

