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COMÉRCIO EXTERIOR Com tarifaço, vendas aos EUA encolheram, mas exportações para China outros e países crescem Brasil é alvo de tarifas do governo americano desde o ano passado

Em meio ao tarifaço do governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros, as exportações do Brasil para os Estados Unidos registraram uma queda expressiva. Só neste ano, entre janeiro e junho, as vendas caíram 13% na comparação com o primeiro semestre de 2025, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

As exportações brasileiras para os EUA totalizaram US$ 17,43 bilhões neste ano. As importações também caíram, num total de 12,5%, e chegaram a US$ 18,8 bilhões. Com isso, o Brasil segue deficitário nessa relação, como é sustentando pelo governo brasileiro, e compra mais que vende em US$ 1,5 bilhões.

A queda acontece em meio a uma busca de diversificação de parceiros comerciais pelo Brasil, desde que os Estados Unidos impuseram tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros no ano passado. Na madrugada de ontem o governo americano confirmou uma nova taxa de 25% sobre produtos brasileiros, com uma lista de exceções.



Segundo a Câmara de Comércio americana no Brasil (Amcham), a taxação deve afetar mais de US$ 11 bilhões em exportações industriais e do agronegócio.

Os dados do Mdic mostram que, mesmo com a queda do comércio com os Estados Unidos, as vendas totais do Brasil para o exterior aumentaram 8,7% até maio deste ano. As exportações aumentaram principalmente para China, que registrou um crescimento de 21,6% até junho, se consolidando o principal parceiro comercial do Brasil.

Depois da China, as exportações aumentaram principalmente para países da União Europeia, com um crescimento de 12,8% das vendas no acumulado do ano.

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