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COMÉRCIO EXTERIOR

Com tarifaço, vendas aos EUA encolheram, mas exportações para China outros e países crescem

Brasil é alvo de tarifas do governo americano desde o ano passado

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Exportações aumentaram principalmente para ChinaExportações aumentaram principalmente para China - Foto: Hector Retamal / AFP

Em meio ao tarifaço do governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros, as exportações do Brasil para os Estados Unidos registraram uma queda expressiva. Só neste ano, entre janeiro e junho, as vendas caíram 13% na comparação com o primeiro semestre de 2025, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

As exportações brasileiras para os EUA totalizaram US$ 17,43 bilhões neste ano. As importações também caíram, num total de 12,5%, e chegaram a US$ 18,8 bilhões. Com isso, o Brasil segue deficitário nessa relação, como é sustentando pelo governo brasileiro, e compra mais que vende em US$ 1,5 bilhões.

A queda acontece em meio a uma busca de diversificação de parceiros comerciais pelo Brasil, desde que os Estados Unidos impuseram tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros no ano passado. Na madrugada de ontem o governo americano confirmou uma nova taxa de 25% sobre produtos brasileiros, com uma lista de exceções.
 

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Segundo a Câmara de Comércio americana no Brasil (Amcham), a taxação deve afetar mais de US$ 11 bilhões em exportações industriais e do agronegócio.

Os dados do Mdic mostram que, mesmo com a queda do comércio com os Estados Unidos, as vendas totais do Brasil para o exterior aumentaram 8,7% até maio deste ano. As exportações aumentaram principalmente para China, que registrou um crescimento de 21,6% até junho, se consolidando o principal parceiro comercial do Brasil.

Depois da China, as exportações aumentaram principalmente para países da União Europeia, com um crescimento de 12,8% das vendas no acumulado do ano.

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