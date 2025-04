A- A+

BANCO CENTRAL DOS EUA Tarifas alfandegárias vão causar mais inflação e menor crescimento, diz o FED Declaração foi feita pelo presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell

As tarifas alfandegárias introduzidas pelo presidente americano, Donald Trump, aumentarão o risco de maior desemprego e provavelmente vão causar uma inflação maior e uma desaceleração do crescimento, declarou, nesta sexta-feira (4), o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

"Agora está ficando claro que os aumentos de tarifas serão significativamente maiores do que se esperava", disse Powell durante um evento na Virgínia.

"É provável que o mesmo ocorra com os efeitos econômicos, que vão incluir uma inflação maior e uma desaceleração do crescimento", afirmou, acrescentando que é "cedo demais" para considerar mudanças na política monetária americana.

