Ter, 14 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TAXAÇÃO

Tarifas americanas sobre madeira e móveis entram em vigor

Assim como nas tarifas setoriais anteriores, a Casa Branca justifica as taxas com a necessidade de defender a segurança nacional

Reportar Erro
Tarifas americanas sobre madeira e móveis entram em vigorTarifas americanas sobre madeira e móveis entram em vigor - Foto: Frederic J. Brown / AFP

A madeira, os móveis e o mobiliário de cozinha serão submetidos a tarifas específicas a partir da meia-noite de terça-feira nos Estados Unidos.

Assim como nas tarifas setoriais anteriores (aço e alumínio, depois automóveis e cobre), a Casa Branca justifica as taxas com a necessidade de defender a segurança nacional.

A madeira de construção importada enfrentará uma tarifa de 10% ao entrar no país, enquanto os móveis e o mobiliário especificamente projetado para cozinhas serão submetidos a uma taxa de 25%.

A partir de 1º de janeiro, as tarifas alfandegárias aumentarão ainda mais: 30% para os móveis e 50% para os móveis de cozinha.

Contudo, os países que assinaram um acordo comercial com Washington, como o Reino Unido, enfrentarão tarifas alfandegárias máximas de 10%, assim como a União Europeia (UE) e o Japão — com um máximo de 15%.

Leia também

• BNDES aprova R$ 1,6 bilhão para afetados pelo tarifaço dos EUA

• Após aumentar tarifas sobre a China, Trump diz que Xi Jinping 'teve momento ruim'

• Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema

Os produtos procedentes do México e do Canadá, em tese protegidos pelo acordo de livre comércio com os Estados Unidos (T-MEC) sob diversas condições, provavelmente enfrentarão a nova tarifa, em particular a madeira de construção.

A medida representa um duro golpe para o Canadá, que fornece quase 25% das importações de madeira de construção dos Estados Unidos.

Em média, as tarifas podem acarretar um aumento de 2.200 dólares (12.000 reais) nos custos de construção, afirmou à AFP Stephen Brown, da Capital Economics.

"Os Estados Unidos importam 27% de seus móveis da China e 20% do Vietnã e do México", explicou o analista.

As novas tarifas não são adicionadas às que já se aplicam a todos os produtos que entram nos Estados Unidos, e que variam de 10% a 50% dependendo dos países de origem.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter