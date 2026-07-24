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Banco Central Europeu

Tarifas de Trump acrescentam incerteza à economia mundial, afirma dirigente do BCE

Presidente do Banco da França, Emmanuel Moulin, afirmou ainda que as tarifas representam "um obstáculo", apesar do acordo comercial firmado entre a União Europeia e os Estados Unidos no ano passado

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O governador do Banco da França, Emmanuel Moulin, discursa durante o 8&ordm; Fórum Financeiro de Paris (PFF), organizado pela Paris Europlace no Pavillon Gabriel, em Paris, em 9 de junho de 2026O governador do Banco da França, Emmanuel Moulin, discursa durante o 8º Fórum Financeiro de Paris (PFF), organizado pela Paris Europlace no Pavillon Gabriel, em Paris, em 9 de junho de 2026 - Foto: Ludovic Marin / AFP

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da França, Emmanuel Moulin, afirmou que as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a parceiros comerciais "acrescentam mais incerteza à economia mundial e ao crescimento econômico", em entrevista à BFM Business TV nesta sexta-feira, 24.

Moulin afirmou ainda que as tarifas representam "um obstáculo", apesar do acordo comercial firmado entre a União Europeia e os Estados Unidos no ano passado.

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"Para a Europa, não deve haver grandes mudanças, pois temos o acordo, que deveria ser respeitado por Donald Trump. No entanto, isso obviamente gera mais incerteza para o comércio mundial e, claramente, não é favorável ao crescimento", disse o dirigente.

Em relação à economia francesa, Moulin afirmou que "há uma boa resiliência".

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