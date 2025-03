Tarifas de Trump e políticas imigratórias podem elevar o custo de construção de casas nos EUA

A- A+

Os construtores de casas nos Estados Unidos inicialmente viram com otimismo o retorno de Donald Trump à presidência, especialmente pelas promessas de reduzir regulamentações que elevam os custos de construção.

No entanto, passados seis meses desde o início de seu segundo mandato, o setor tem enfrentado dificuldades inesperadas, impactando tanto a indústria quanto os compradores de imóveis.

As tarifas sobre importações provenientes do México e do Canadá, dois dos principais fornecedores de materiais para a construção, devem aumentar significativamente os custos das moradias. Cerca de 8% dos materiais utilizados na construção de uma casa nova vêm do exterior, como a madeira canadense.

O economista-chefe da Associação Nacional de Construtores, Robert Dietz, estima que, com a implementação total das tarifas, o custo médio de uma casa pode subir entre US$ 7.500 e US$ 10.000.

Consumidores

Em um mercado equilibrado, esses custos adicionais seriam repassados aos consumidores. No entanto, com os preços das casas e as taxas de hipoteca já elevadas, a acessibilidade se tornou ainda mais difícil para os compradores.

A temporada de vendas de primavera, fundamental para o setor, começou de forma fraca, com uma queda de 10,5% nas vendas de casas novas em janeiro. Os indicadores de demanda também estão fracos, indicando que os compradores já estão sobrecarregados, antes mesmo do impacto das tarifas.

O desempenho abaixo do esperado do iShares U.S. Home Construction ETF reflete a expectativa dos investidores de que os construtores terão que absorver os custos mais elevados, o que pode prejudicar suas margens de lucro. Desde a eleição de Trump, as ações do fundo caíram 21%.

Além disso, as políticas de imigração adotadas pela administração Trump podem agravar a situação. Os construtores dependem de uma força de trabalho significativa composta por imigrantes não autorizados.

Se a repressão à imigração reduzir a disponibilidade de trabalhadores, os custos de construção podem aumentar ainda mais, com os salários crescendo a uma taxa superior à da economia em geral.

As constantes mudanças nas datas de implementação das tarifas também geram incerteza para os construtores, que precisam de previsibilidade para tomar decisões de investimento. O período entre a compra de terrenos e a conclusão de um projeto pode levar mais de três anos, e a falta de clareza sobre as tarifas pode dificultar o planejamento a longo prazo.

Veja também