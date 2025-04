Tarifas de Trump 'poderiam ser pior' para o mercado, mas Brasil avalia acionar a OMC

A- A+

De Wall Street a Faria Lima, bancos e consultorias receberam com alívio as tarifas recíprocas de 10% que serão impostas pelo governo americano a produtos brasileiros. A leitura, praticamente generalizada, é a de que "poderia ser pior", considerando que outras economias - em especial, China, União Europeia e Japão - vão ter de pagar bem mais para colocar seus produtos nos Estados Unidos.



Assim, é possível que o Brasil até ganhe competitividade e consiga movimentar algumas peças a seu favor no novo xadrez do comércio internacional, que ganhou mais um capítulo com o "tarifaço" anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no que foi batizado de 'Liberation Day', o Dia da Libertação.



Essa percepção positiva dos analistas não foi abraçada, porém, nem pelo governo nem por parte do setor produtivo. Os posicionamentos divulgados após o anúncio em Washington expressaram preocupação e lamentação. Em nota conjunta do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil julgou que Trump violou os compromissos assumidos pelos Estados Unidos perante a Organização Mundial do Comércio (OMC), a quem o governo brasileiro não descarta recorrer.



Além de defender que o Brasil insista no diálogo com o governo americano, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou que uma missão de empresários do setor visitará os Estados Unidos na primeira quinzena de maio, com o objetivo de estreitar laços e buscar soluções de interesse comum. "Claro que nos preocupamos com qualquer medida que dificulte a entrada dos nossos produtos em um mercado tão importante quanto os EUA, o principal para as exportações da indústria brasileira", afirma o presidente da entidade, Ricardo Alban.

Ao ser taxado em 10%, o Brasil integrou o grupo dos países menos afetados pelo tarifaço de Trump republicano. Estão ao seu lado economias como a do Reino Unido, Chile, Austrália, Colômbia, Turquia, Argentina, Peru, dentre outros. As novas alíquotas entram em vigor no sábado, dia 5 de abril.



Para o ex-secretário de Comércio Exterior Welber Barral, funcionou a aproximação do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. "Saiu menos ruim para o Brasil do que se esperava. E acho que aí teve o mérito do governo, principalmente do Alckmin, que teve duas reuniões com o Howard Lutnick. Eles, os americanos, falavam muito sobre taxar o etanol Então, acho que para o Brasil acabou saindo menos ruim do que podia ser", diz Barral.



Na mesma linha, o advogado Carlos Lobo, sócio do escritório Arnold & Porter, baseado em Nova York, considera que 10% são um porcentual "bastante baixo". "Os Estados Unidos estão propondo um rearranjo do comércio internacional bastante significativo, e eu acho que pode beneficiar o Brasil", afirma Lobo, em entrevista ao Broadcast. Ele só pondera que, obviamente, existem outras tarifas que afetam o Brasil, como as taxas sobre alumínio, aço e autopeças.



Conforme o sócio do Arnold & Porter, o Brasil pode se beneficiar em mercados em que concorre com os EUA, uma vez que os países atingidos vão impor tarifas retaliatórias - como, por exemplo, na agricultura. Outro movimento que pode ser positivo para o País vem da reorganização das cadeias de suprimentos globais, com o Brasil atraindo empresas por ter uma alíquota menor que outras nações - como, por exemplo, a China, taxada em 34%.



"O Brasil vai eventualmente conquistar mercados novos ou ampliar a sua atuação. Isso já aconteceu no passado: o Brasil aumentou a participação em proteína animal, e eu acho que vai acontecer de novo; então pode ser benéfico para o Brasil", entende o advogado



De acordo com o economista-chefe do Barclays para Brasil, Roberto Secemski, o Brasil pode se machucar mais pelo impacto de tarifas recíprocas a outros países na economia mundial. "Talvez, o efeito indireto seja maior do que o direto no sentido da desaceleração da economia global, principalmente da China. Isso pode vir a machucar mais o Brasil", avalia.

