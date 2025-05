A- A+

TARIFAS Tarifas e inflação estão refletindo no sentimento do consumidor nos EUA, diz membro do Fed Barkin observou que é preciso "esperar e ver o que acontece"

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Tom Barkin, afirmou nesta terça-feira, 27, que a política tarifária do governo dos Estados Unidos e as pressões inflacionárias já se refletem nos indicadores de sentimento do consumidor, classificado por ele como um "ótimo indicador econômico".

"Mas, ainda não há nenhuma evidência de que a queda na confiança dos consumidores esteja afetando seus gastos", disse em entrevista à Bloomberg, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Barkin observou ainda que é preciso "esperar e ver o que acontece" em relação aos efeitos inflacionários das tarifas.

Segundo ele, apesar das medidas que podem pressionar os preços, há também fatores desinflacionários em curso, como a queda nos preços dos combustíveis. "Os dados divulgados mostram uma economia seguindo a mesma trajetória dos últimos um ou dois anos As pessoas estão sendo cautelosas nas decisões de investimento", acrescentou.

Ele também mencionou que "os cortes nos gastos do governo estão impactando o emprego e as ofertas de trabalho, especialmente na região de Washington".

