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Governo Trump Tarifas: ministro da Indústria fala em acordo 'parcial e progressivo' após reunião com governo Trump A conversa, virtual, ocorreu após encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder dos EUA

O ministro do, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa classificou como “excelente” reunião que teve com o representante de Comércio do governo Donald Trump, Jamieson Greer, nesta terça-feira para discutir as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. A conversa, virtual, ocorreu após encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Trump, realizada no último dia 7.

Rosa afirmou nesta quarta-feira que as duas partes estão caminhando para um acordo e que ele não precisa ser “abrangente”, mas pode ser “parcial e progressivo”. A reunião contou com a participação de integrantes das equipes de Rosa no ministério e da do americano.

—A reunião foi excelente. Estamos caminhando para um acordo, que não precisa ser abrangente, pode ser parcial e progressivo, em tópicos— afirmou o ministro a jornalistas nesta manhã, antes de evento que ocorreu no Palácio do Planalto.

O ministro disse ainda que Lula pediu para ele conseguir compromissos do governo dos EUA, mas afirmou que ainda não foram apresentados os pedidos brasileiros. Segundo relatos das autoridades brasileiras envolvidas nas negociações, a ideia é discutir, neste momento, temas convergentes, sem entrar em assuntos que não tenham consenso entre os dois países, como o comércio de etanol. O entendimento é que dessa forma será possível selar acordos entre Brasil e EUA.

Um exemplo nesse sentido, de acordo com integrantes do Executivo, seria a discussão de equipamentos usados na área da saúde, já que o governo americano tem interesse em vender esses equipamentos e o governo brasileiro em comprar a um preço mais acessível.

Na noite de terça, Greer foi às redes sociais comentar a reunião. “Saúdo o engajamento construtivo do Brasil para progredir em questões comerciais e aguardo com expectativa discussões contínuas”, disse na publicação. A expectativa entre autoridades brasileiras é que novas reuniões possam ocorrer nas próximas semanas.

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